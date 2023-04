Les actions indiennes ont débuté en demi-teinte ce vendredi, les investisseurs se montrant prudents après les faibles perspectives de revenus de HCLTech et avant les résultats trimestriels de Reliance Industries, première entreprise du pays en termes de capitalisation boursière.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,03% à 17 670 à 8h28 IST.

L'entreprise de technologie de l'information (IT) HCLTech Ltd a prévu jeudi une croissance du chiffre d'affaires inférieure aux prévisions pour l'année fiscale 2024 en raison de la réduction des dépenses et de l'accélération des projets. La société a annoncé une hausse de son bénéfice net consolidé pour le trimestre de mars, bien que les marges bénéficiaires de base se soient contractées.

Les actions du secteur des technologies de l'information ont été à l'origine de la récente baisse des marchés, à la suite des faibles bénéfices de Tata Consultancy Services Ltd et d'Infosys Ltd. L'indice de référence Nifty 50 est en baisse de 1,14 % depuis le début de la semaine, tandis que l'indice des technologies de l'information, qui pèse lourd, a perdu plus de 6 %.

Les investisseurs ont également attendu les résultats trimestriels de Reliance Industries Ltd et ICICI Bank Ltd.

Reliance, qui devrait publier ses résultats après les heures de marché vendredi, devrait afficher une hausse de 7,9 % de son bénéfice net consolidé pour le quatrième trimestre à 174,77 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv. ICICI Bank publiera ses résultats samedi.

Les analystes s'attendent à ce que les marchés restent agités au fur et à mesure de la publication des résultats, dans un contexte de faiblesse des indices mondiaux.

Les actions de Wall street ont chuté dans la nuit, entraînées par une forte baisse des actions de Tesla après que le fabricant de véhicules électriques a affiché sa plus faible marge brute trimestrielle en deux ans. Les actions asiatiques ont été modérées. [MKTS/GLOB]

Une série de données américaines, y compris le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage jeudi, a indiqué un ralentissement de l'économie, mais plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que la banque centrale a d'autres hausses de taux devant elle.

Les actions à surveiller :

** Cyient Ltd : Co annonce une hausse de 48% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre grâce à un portefeuille de contrats bien rempli.

** Siemens Ltd : Co, en tant que membre du consortium avec Rail Vikas Nigam Ltd, a reçu deux commandes distinctes de la part de Gujarat Metro Rail Corporation. La part de Siemens dans les commandes est de 6,78 milliards de roupies.

** Suven Pharmaceuticals Ltd : La Commission de la concurrence de l'Inde approuve l'acquisition d'une participation de 76,10 % dans la société par Berhyanda Ltd.

** Bénéfices vendredi : Reliance Industries, Hindustan Zinc Ltd, Tejas Networks

** Résultats samedi : ICICI Bank, Macrotech Developers, Yes Bank, CE Info Systems

(1 $ = 82,2400 roupies indiennes)