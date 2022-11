Les actions indiennes sont en baisse alors que l'explosion en Pologne suscite des inquiétudes

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,17% à 18.372,40 à 0346 GMT. Le S&P BSE Sensex, qui a clôturé à un niveau record lors de la session précédente, a perdu 0,22% à 61 735,17.

La baisse est inférieure à la chute de 0,87% de l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon, causée par le potentiel d'une nouvelle escalade des tensions géopolitiques. [MKTS/GLOB]

La Pologne, membre de l'OTAN, a déclaré qu'une roquette de fabrication russe a tué deux personnes dans l'est de la Pologne, près de l'Ukraine. Moscou a nié être responsable et le président américain Joe Biden a déclaré que les premières informations suggéraient que l'explosion pourrait ne pas avoir été causée par un missile tiré depuis la Russie.

Les indices Nifty des biens de consommation à rotation rapide et de l'énergie, qui ont glissé d'au moins 0,3 % chacun, figurent parmi les plus grands traînards.

Nestle India, Hindalco, Asian Paints, Britannia Industries et Tata Consumer ont le plus chuté parmi les composantes du Nifty 50, perdant entre 1,1% et 0,71%.

La RBL Bank a gagné 1,7 %. Son PDG, R. Subramaniakumar, a déclaré à Reuters qu'elle cherchait à augmenter son exposition au commerce de détail afin de protéger ses livres contre une surexposition aux grandes entreprises.

One 97 Communications, la société mère de Paytm, a chuté de 2,9 % pour atteindre son plus bas niveau sur cinq mois, suite à l'expiration d'un blocage d'un an sur ses actions.

Séparément, l'Inde dépasserait les estimations budgétaires pour la collecte des impôts directs de 25 à 30 % au cours de l'exercice 2023, a déclaré un responsable de l'impôt sur le revenu du ministère indien des Finances.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour une valeur nette de 2,21 milliards de roupies indiennes (27,3 millions de dollars) d'actions mardi, tandis que les investisseurs nationaux se sont délestés d'une valeur nette de 5,49 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du National Stock Exchange. (1 $ = 81,1000 roupies indiennes)