Les actions indiennes sont en baisse en raison de la faiblesse des marchés financiers et des problèmes d'inflation.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,1% à 18 041, à 0355 GMT, et le S&P BSE Sensex a chuté de 0,13% à 60 533,23.

L'indice bancaire Nifty a baissé de 0,7%, tandis que l'indice financier a chuté de 0,84%. Les deux indices avaient gagné plus de 4 % lundi.

Le prix du Brent a bondi en raison des inquiétudes persistantes concernant l'offre au niveau mondial, ce qui a fait grimper Oil & Natural Gas Corp de 1,7 %. [O/R]

Power Grid et NTPC Ltd ont gagné 1 % chacun en raison de la hausse de la demande d'électricité due à un temps plus chaud.