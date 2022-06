Les actions indiennes sont en baisse en raison de la nouvelle chute des métaux

L'indice NSE Nifty 50 a chuté de 0,9% à 15 493,55, à 0358 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,9% à 52 062,16. Les deux indices avaient enregistré mardi leur meilleure séance en trois semaines.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde a légèrement baissé à 7,41 %, par rapport à sa clôture précédente de 7,48 %.

Les actions asiatiques ont chuté dans des échanges volatils, ne parvenant pas à prolonger le rallye de Wall Bourse pendant la nuit, tandis que le yen japonais a atteint son plus bas niveau en 24 ans contre le dollar. [MKTS/GLOB]

Les valeurs métalliques ont baissé en Inde, après un court rebond mardi, avec l'indice Nifty Metal en baisse de 3,2 %.

L'indice énergétique Nifty a perdu 1,6 %, Oil and Natural Gas Corp et Gas Authority of India ayant perdu 4 % chacun.

Le pétrole brut Brent était en baisse à 113,32 $ le baril, après un effort du président américain Joe Biden pour réduire la flambée des coûts du carburant. [O/R]