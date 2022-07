Les actions indiennes sont en hausse grâce aux gains dans les secteurs de la pharmacie et de la consommation.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,2% à 16.004, à 0359 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,18% à 53.607,90.

Les prix à la consommation américains se sont accélérés en juin, entraînant la plus forte hausse annuelle de l'inflation depuis 40 ans et demi et renforçant les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base par la Fed dans le courant du mois.

Des données d'inflation nationale plus fortes en début de semaine ont également renforcé les perspectives de nouvelles hausses de taux par la Reserve Bank of India le mois prochain.

La roupie indienne a atteint son plus bas niveau pour la quatrième session consécutive par rapport au dollar, en raison de l'augmentation des flux de valeurs refuges vers le billet vert et des sorties d'actions nationales.

L'indice Nifty pharma a augmenté de 1%, tandis que l'indice rapide des biens de consommation a gagné 0,6%.