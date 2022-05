Les actions indiennes sont prêtes pour la première baisse annuelle en sept ans - sondage Reuters

La montée en flèche de l'inflation en Inde et dans le monde entier, avec des chaînes d'approvisionnement effilochées aggravées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a poussé la plupart des banques centrales à commencer à augmenter les taux d'intérêt, déclenchant d'importantes sorties d'actifs à risque.

L'indice de référence indien BSE Sensex a chuté de près de 7 % depuis le début de l'année et d'environ 12 % depuis son sommet de 61 475,15 le 18 janvier, un niveau que l'indice ne devrait pas retrouver de sitôt.

Cette performance reste meilleure que celle de l'indice mondial MSCI tous pays, qui a perdu plus de 16% sur l'année et qui, au début du mois, s'est dangereusement rapproché d'un marché baissier, défini comme une perte de 20% ou plus.

Le sondage Reuters auprès de 30 stratèges boursiers, réalisé du 13 au 24 mai, prévoit que le BSE Sensex récupérera moins de la moitié de ses pertes récentes et ne gagnera que 3,2 % pour atteindre 56 000 points d'ici la fin de l'année 2022, contre 54 288,61 points lundi.

Si elle se réalise, la baisse annuelle d'environ 4 % serait sa première perte annuelle depuis 2015.

"Il n'y a pas de signes clairs de diminution de la volatilité sur les marchés indiens à court terme", a déclaré Rajat Agarwal, stratège actions Asie chez Société Générale.

"À une extrémité se trouvent les vents contraires découlant des attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt, et à l'autre extrémité, la dynamique de croissance des bénéfices ralentit."

Alors que le BSE Sensex devrait récupérer les pertes accumulées jusqu'à présent et atteindre 60 000 d'ici la fin 2023, les analystes prévoient beaucoup de volatilité à court terme.

Plus de 70 % des répondants, soit 19 sur 27, qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré que la volatilité du marché boursier national augmenterait au cours des trois prochains mois.

Sept ont dit qu'elle augmenterait de manière significative, tandis que 12 ont prévu une légère augmentation. Les huit autres ont dit qu'il y aurait une diminution.

En effet, plus de 80 % - 22 sur 27 - des stratèges en actions qui ont répondu à une question distincte ont déclaré que la baisse générale des actions indiennes durerait encore au moins trois mois.

La plupart des analystes ont averti que les perspectives négatives étaient en grande partie dues à la hausse des taux d'intérêt.

La Reserve Bank of India a procédé à une hausse surprise des taux de 40 points de base hors cycle le 4 mai, avec d'autres hausses probables dans les mois à venir, mais elle est à la traîne de nombreuses autres banques centrales dans le cycle de resserrement actuel, y compris la Réserve fédérale américaine, ce qui augmente les chances de nouvelles sorties de capitaux. [RBI/INT] [ECILT/US]

Les investisseurs de portefeuille étrangers se sont déjà débarrassés de près de 21,4 milliards de dollars d'actions indiennes cette année, soit près du double de la sortie nette d'environ 12 milliards de dollars pendant la crise financière mondiale de 2008, le retrait annuel le plus élevé depuis au moins 20 ans.

