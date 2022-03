Les actions indiennes suivent la hausse de Wall Bourse alors que la Fed atténue les craintes d'une hausse agressive des taux.

L'indice vedette NSE Nifty 50 a augmenté de 0,62% à 16.709,05 à 0351 GMT et le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,56% à 55.780,40.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale commencerait à relever "prudemment" les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de mars, mais qu'elle serait prête à agir plus agressivement si l'inflation ne se calmait pas aussi rapidement que prévu.

À Mumbai, l'indice Nifty des métaux, l'indice de l'énergie et l'indice des banques du secteur public ont été parmi les plus performants, augmentant de plus de 1 % chacun dans les premiers échanges.

Le marché asiatique plus large a également progressé après le rallye de Wall Bourse. [MKTS/GLOB]