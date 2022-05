Les actions indiennes suivent la hausse de l'Asie en général ; Ambuja Cements, ACC en hausse

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,54% à 15.868, à 0353 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,29% à 52.946,32. Vendredi, les deux indices ont enregistré leur cinquième baisse hebdomadaire consécutive, marquant leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis 2020.

Les actions d'Ambuja Cements et de son unité ACC ont augmenté de 2,9 % et de 6,4 %, respectivement, après que le conglomérat Adani Group a déclaré qu'il allait acheter la participation majoritaire de Holcim AG dans les sociétés.

Les rivaux UltraTech Cement et Shree Cement ont chuté de 2,5 % et 1,8 %, respectivement, et figuraient parmi les principaux perdants de l'indice Nifty 50.

Les actions asiatiques plus larges ont eu du mal à soutenir un rallye mineur après que des données faibles en provenance de Chine aient souligné les dommages profonds que les blocages font à la deuxième plus grande économie du monde. [MKTS/GLOB]

Les ventes au détail de la Chine en avril ont diminué de 11,1 % par rapport à l'année précédente, la plus forte contraction depuis mars 2020, selon les données du Bureau national des statistiques.