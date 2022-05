Les actions indiennes suivent les actions asiatiques pour augmenter de près de 1% ; Tata Motors bondit

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,94% à 15 957,35 à 0352 GMT, avec tous ses principaux sous-indices en territoire positif, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,83% à 53 367,08. Les indices de référence ont affiché leur cinquième session de pertes jeudi, chutant de plus de 2% chacun.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde a augmenté de 7,79% en avril, ce qui est plus que prévu, en raison de la hausse des prix des aliments et de l'énergie.

Reliance Industries, Bajaj Finance et Bajaj Finserv ont été parmi les principaux gagnants du Nifty 50, progressant de 1,6 % chacun.

L'indice automobile du Nifty a augmenté de 2,3 %, mené par Tata Motors qui a fait un bond de 7 %. Le propriétaire de Jaguar Land Rover a annoncé une perte plus faible pour le quatrième trimestre, aidé par une forte demande, et a déclaré qu'il atteindrait ses objectifs de bénéfices et de flux de trésorerie pour l'année.

Les composants du Nifty 50, State Bank of India et Eicher Motors, ont augmenté respectivement de 1,07 % et 1,7 %, avant la publication de leurs résultats trimestriels.

Les actions asiatiques étaient en hausse, le dollar est resté à son plus haut niveau depuis 20 ans et les actions mondiales près de leur plus bas niveau depuis 18 mois en raison des craintes concernant la persistance d'une inflation élevée et le resserrement des banques centrales pour la maîtriser.