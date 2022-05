Les actions indiennes suivent les pertes de leurs homologues asiatiques en raison des inquiétudes croissantes concernant les taux d'intérêt.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,09% à 16.286,45 à 0402 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,07% à 54.434,19.

Les sous-indices IT, métal et énergie du Nifty figuraient parmi les principaux perdants, avec des baisses comprises entre 0,5 % et 0,8 %.

Un sondage Reuters a révélé que l'inflation des prix de détail en Inde a probablement atteint son plus haut niveau depuis 18 mois en avril, en grande partie sous l'effet de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires et en restant bien au-dessus de la limite de tolérance supérieure de la Reserve Bank of India pour un quatrième mois consécutif.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation doivent être publiées à 1200 GMT le 12 mai.

Les indices de référence de l'Inde ont enregistré la semaine dernière leur pire semaine depuis novembre, en raison d'une hausse surprise des taux d'intérêt par la RBI, de sorties de fonds étrangers et de résultats d'entreprises mitigés.

Les actions de l'Asie élargie sont tombées à leur plus bas niveau en près de deux ans mardi, les investisseurs s'inquiétant de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse de la croissance économique. [MKTS/GLOB]