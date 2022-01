Les actions indiennes terminent en hausse, la hausse des métaux compensant la baisse de Wipro et des banques.

Les actions indiennes se sont légèrement appréciées au cours d'une séance agitée jeudi, le bond des valeurs des métaux et de l'énergie ayant contribué à compenser les pertes de la société informatique Wipro et des banques du secteur privé.

L'indice NSE Nifty 50 a clôturé en hausse de 0,25% à 18 257,80 et l'indice de référence S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 0,14% à 61 235,30.

Les deux indices ont enregistré des gains pendant cinq séances consécutives et sont en hausse de plus de 5 % cette année.

"Nous avons eu une bonne période avant les résultats des technologies de l'information, et les investisseurs sont maintenant en train de revoir les choses ; à mesure que d'autres résultats sont publiés, les mouvements vont être réactifs au lieu d'être proactifs", a déclaré Anand James, chef de la stratégie de marché chez Geojit Financial Services.

L'indice Nifty des métaux a gagné 3,5 % pour la deuxième journée consécutive, grâce à la fermeté des prix des matières premières sur le marché mondial.

Les actions de Tata Steel et de JSW Steel ont augmenté de 6,5 % et de 4,7 %, respectivement, et ont été les principaux gagnants de l'indice Nifty 50.

L'indice énergétique Nifty a prolongé ses gains pour une cinquième session, clôturant sur une hausse de 1,2 %.

Les géants de la technologie Infosys et Tata Consultancy Services ont clôturé en hausse d'environ 1 % chacun, un jour après qu'Infosys ait relevé ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année et que TCS ait annoncé une hausse de 12,3 % de son bénéfice trimestriel.

Toutefois, la société informatique rivale Wipro a perdu 6 %, la plus forte baisse du Nifty, après avoir affiché un bénéfice net quasi nul.

Les créanciers du secteur privé HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank ont perdu plus de 1 % chacun et figurent parmi les principaux perdants de l'indice des valeurs vedettes.

Tata Motors a gagné 1 % après avoir chuté de 1,6 % plus tôt dans la séance, tandis que Nazara Technologies a clôturé en hausse de 3 % après avoir annoncé que son unité allait acheter le détaillant Superhero Brands.

Pendant ce temps, l'Inde a enregistré 247 417 nouveaux cas de COVID-19, le plus grand nombre depuis fin mai. (Reportage de Chandini Monnappa à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V et Ramakrishnan M.)