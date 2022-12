Les actions indiennes vont chuter en raison des craintes de récession aux États-Unis et de l'incertitude concernant la Chine.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,21 % à 18 447,50, à 7 h 07 IST.

Les actions de Wall street ont étendu leurs pertes pour le quatrième jour consécutif, alors que le sentiment de perte de risque a prévalu dans la semaine précédant les vacances. Les investisseurs attendent les données macroéconomiques clés prévues plus tard cette semaine - mises en chantier, ventes de logements existants, dépenses de consommation et inflation - pour avoir des indications sur l'étendue de l'impact de la politique de la Fed. [MKTS/GLOB]

Les marchés asiatiques ont baissé en raison de signaux faibles, tels qu'une augmentation des nouvelles infections COVID-19 en Chine et des indicateurs macroéconomiques faibles, le MSCI Asia ex Japan chutant de 0,54 %. La confiance des entreprises chinoises est tombée à son plus bas niveau en près de dix ans.

Les investisseurs attendent également la décision de politique monétaire de la Banque du Japon aujourd'hui - la dernière décision de la banque centrale pour 2022.

Les gains des marchés indiens pourraient être limités par les prix du pétrole, qui ont légèrement augmenté en raison de la faiblesse du dollar et du plan américain de réapprovisionnement de sa réserve stratégique de pétrole. [O/R]

Le mouvement des prix du pétrole a un impact direct sur l'inflation locale car l'Inde est l'un des plus grands importateurs de cette matière première.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 5,38 milliards de roupies (65,14 millions de dollars) d'actions sur une base nette lundi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 6,87 milliards de roupies (83,17 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Les actions à surveiller :

** Housing Development Finance Corporation : Co augmente le taux de prêt préférentiel de détail sur les prêts au logement de 35 points de base à partir d'aujourd'hui.

** IRCTC : Life Insurance Corporation of India augmente sa participation dans IRCTC de 2,273% à 7,278%.

** NBCC : La société obtient un ordre de travail d'une valeur de 693 millions de roupies de l'Odisha Power Transmission Corporation.

** New Delhi Television : Vishvapradhan Commercial acquiert une participation supplémentaire de 8,27% dans Co à 294 roupies par action via une offre ouverte, portant sa participation globale à 37,45%.

(1 $ = 82,5970 roupies indiennes)