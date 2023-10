Les actions japonaises ont grimpé lundi, la moyenne des actions du Nikkei 225, très exportatrice, étant soutenue par la chute du yen à son plus bas niveau depuis près d'un an et après que les États-Unis ont évité une fermeture du gouvernement.

Toutefois, les autres marchés boursiers de la région ont été mitigés, les actions australiennes du secteur du pétrole et des ressources naturelles ayant souffert de la baisse des prix du brut la semaine dernière.

Les échanges ont également été ralentis par un jour férié à Hong Kong, alors que la Chine continentale est fermée depuis vendredi pour les vacances de la Semaine d'or, qui durent jusqu'à la fin de cette semaine.

Le Nikkei a bondi de 1,6% à 01h00 GMT, rebondissant de son plus bas niveau depuis plus d'un mois à la fin de la semaine dernière.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté de 0,6%, indiquant un rebond après la baisse de 0,3% du S&P 500 vendredi.

Le projet de loi de financement de dernière minute du week-end a permis au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu'au 17 novembre, ce qui signifie que les publications de données clés, y compris le rapport mensuel sur les salaires de vendredi, peuvent avoir lieu à temps.

"Les risques de fermeture ne sont que retardés, mais pas éliminés", ont écrit les stratèges de TD Securities dans une note à la clientèle.

"Le sentiment de réduction de l'incertitude devrait entraîner un léger soulagement sur les marchés, mais la volatilité du marché devrait rester élevée, car les investisseurs attendent le prochain catalyseur, qui devrait être des données de premier ordre.

Les actions japonaises ont également été stimulées par l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon, qui a montré une amélioration du climat des affaires.

Dans le même temps, le yen a chuté lundi à son plus bas niveau depuis le 21 octobre, à 149,74 pour un dollar, alors même que la reprise générale de la monnaie américaine s'est essoufflée après que l'indice du dollar a atteint un pic de 10 mois la semaine dernière.

Un yen plus faible augmente les bénéfices des entreprises réalisés à l'étranger lorsqu'ils sont rapatriés.

Ailleurs dans la région, l'ambiance était plus calme. Le Kospi sud-coréen a progressé de 0,1 %, tandis que l'indice boursier de référence australien a légèrement baissé de 0,05 %.

En plus de l'effet négatif sur les actions du secteur de l'énergie et des autres ressources, les investisseurs australiens ont également fait preuve de prudence avant la décision de politique générale de la Banque de réserve mardi, la première sous la direction de la nouvelle gouverneure Michele Bullock.

La banque centrale néo-zélandaise fixe sa politique mercredi. L'indice de référence des actions du pays a baissé de 0,5 %.

Les baisses des actions des Antipodes se sont produites malgré de nouveaux signes indiquant que l'économie du principal partenaire commercial, la Chine, pourrait se stabiliser. Bien qu'un indicateur privé de l'activité des usines ait connu une baisse inattendue au cours du week-end, il est resté dans la zone d'expansion - un jour après que les données officielles aient enregistré la première expansion en six mois.

Le pétrole brut a regagné un peu de terrain après la chute de 1 % enregistrée vendredi, les nouvelles positives en provenance des États-Unis et de la Chine ayant amélioré les perspectives de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent de décembre ont augmenté de 18 cents, soit 0,2 %, pour atteindre 92,38 dollars le baril, après avoir chuté de 90 cents à la fin de la semaine dernière. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont gagné 23 cents, soit 0,3 %, à 91,02 dollars le baril, après avoir perdu 92 cents vendredi.