Les actions japonaises subissent d'importantes sorties de capitaux étrangers au cours de la semaine du 30 septembre.

Les investisseurs étrangers ont été de gros vendeurs d'actions japonaises au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 septembre, alors que les risques d'une récession mondiale généralisée augmentent et que les principales banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Les étrangers ont vendu pour 1,65 trillion de yens (11,41 milliards de dollars) d'actions japonaises, marquant ainsi leur plus grande vente nette hebdomadaire depuis la mi-juin, selon les données des bourses. Ils ont abandonné des produits dérivés d'une valeur nette de 1,09 trillion de yens, tout en se débarrassant de 564,42 milliards de yens d'actions au comptant. Les indices de référence des actions japonaises - la moyenne des actions Nikkei et l'indice Topix - ont tous deux chuté de plus de 4 % la semaine dernière, pour une troisième semaine consécutive de baisse, les craintes d'une récession ayant frappé les actifs à risque dans le monde entier. Entre-temps, le Nikkei a gagné plus de 5 % depuis le début de la semaine, à l'instar des autres marchés boursiers mondiaux, les données montrant une baisse des offres d'emploi aux États-Unis ayant apaisé certaines inquiétudes concernant l'inflation et stimulé le sentiment. La semaine dernière, les investisseurs non autochtones ont cédé pour une valeur nette de 4,4 trillions de yens d'obligations japonaises, marquant ainsi leur plus grande vente nette hebdomadaire depuis mars. Les investisseurs japonais ont vendu pour 930,5 milliards de yens d'obligations étrangères la semaine dernière, mais sont restés acheteurs nets d'actions étrangères pour la troisième semaine consécutive avec des achats d'une valeur de 569,8 milliards de yens. (1 $ = 144,6100 yens)

© Zonebourse avec Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NIKKEI 225 0.70% 27311.3 -6.25% TOPIX INDEX 0.50% 1922.47 -4.29%