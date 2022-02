Les actions londoniennes augmentent grâce à Barclays et aux minerais.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 0,2% à 8 h 05 GMT, tandis que l'indice des valeurs moyennes, axé sur le marché intérieur, a progressé de 0,3% pour mettre fin à sa série de cinq jours de baisse.

Les mineurs ont augmenté de 0,8%, suivant la fermeté des prix du nickel et de l'aluminium dans un contexte de tensions en Europe de l'Est et de la possibilité de nouvelles sanctions contre la Russie, un important producteur de ces métaux. [MET/L]

Les pays occidentaux ont imposé mardi de nouvelles sanctions à la Russie pour avoir envoyé des troupes dans les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et ont menacé d'aller plus loin si Moscou lançait une invasion totale de l'Ukraine.

Les actions de Barclays ont progressé de 2,5 % après que le créancier a annoncé que son bénéfice annuel a presque triplé grâce à la baisse des charges pour créances douteuses et que sa banque d'investissement a poursuivi sa forte performance récente dans un contexte de volatilité des marchés.

Rio Tinto a légèrement progressé, le bénéfice annuel du minier mondial ayant grimpé en flèche grâce à la hausse des prix du minerai de fer et à la forte demande de la Chine, mais la société a mis en garde contre les sanctions américaines contre la Russie, qui pourraient perturber l'approvisionnement en aluminium.