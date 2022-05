Les actions londoniennes en route pour la meilleure semaine depuis la mi-mars

Le blue-chip FTSE 100 a augmenté de 0,1% dans les premières transactions et l'indice FTSE midcap à orientation domestique a grimpé de 0,2%.

Les actions asiatiques ont prolongé les gains mondiaux de la nuit, les investisseurs ayant été réconfortés par les minutes de la Réserve fédérale qui suggèrent qu'elle pourrait interrompre ses hausses de taux rapides plus tard cette année. [MKTS/GLOB]

Les entreprises minières mondiales cotées au Royaume-Uni, telles que Glencore, Rio Tinto et Antofagasta, ont augmenté d'environ 1 % chacune, les prix du cuivre et du minerai de fer ayant été stimulés par un dollar plus faible. [IRONORE/] [MET/L]

Les détaillants tels que Marks & Spencer et Next ont mené la charge sur les marchés boursiers britanniques jeudi, après qu'un nouveau paquet de 15 milliards de livres (19 milliards de dollars) d'aide aux ménages qui ont du mal à faire face à la flambée des factures d'énergie ait stimulé les espoirs de plus de dépenses.

La société de livraison de repas Deliveroo a glissé de près de 4 % après que JPMorgan a abaissé la note du titre à "neutre".