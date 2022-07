Les actions londoniennes entament le second semestre sur une pente descendante

L'indice blue-chip FTSE 100 était en baisse de 0,8 % à 7 h 02 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a reculé de 0,7 %.

Les deux indices ont entamé la seconde moitié de 2022 sur une note négative après un premier semestre difficile sur les craintes que les actions agressives des banques centrales pour maîtriser l'inflation rougeoyante ne déclenchent une récession mondiale.

Les poids lourds pétroliers BP Plc et Shell ont plongé de 1,9 % et 0,6 % respectivement, tandis que les valeurs industrielles métalliques et minières ont chuté de 2,2 % pour peser le plus sur l'indice FTSE 100. [O/R] [MET/L]

Les actions de Shell ont également été mises sous pression alors que la major pétrolière a suspendu ses plans de vente de ses actifs pétroliers terrestres au Nigeria, et après que la Russie ait décidé de créer une nouvelle entreprise pour prendre en charge le projet pétrolier et gazier Sakhalin-2 dans l'extrême est du pays.

Shell, ainsi que deux sociétés commerciales japonaises, détiennent un peu moins de 50 % des parts de Sakhalin Energy Investment Co.

Jupiter Fund Management et Abrdn ont glissé de 6,1 % et 3,1 %, respectivement, après que Citigroup ait rétrogradé les actions des gestionnaires de fonds de "neutre" à "vendre".