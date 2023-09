Les actions asiatiques se sont efforcées de progresser mercredi, tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, alors que la hausse des prix du pétrole stimule l'inflation et prépare le terrain pour que la Réserve fédérale projette de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont éloignés de leur plus haut niveau depuis 10 mois, mais à 94,26 dollars le baril, ils ont augmenté de 30 % en trois mois grâce à l'Arabie Saoudite et à la Russie qui ont promis d'étendre les réductions de production.

La hausse des coûts de l'énergie a entraîné une augmentation plus importante que prévu de l'inflation au Canada, selon les données de la nuit, ce qui a fait grimper le huard et déclenché des ventes sur le marché des bons du Trésor.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 à 4,371 % cette nuit et étaient à 4,36 % en dernier lieu.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,2 %, tout comme le Nikkei japonais. À Wall Street, le S&P 500 a également perdu 0,2 % au cours de la nuit.

Les prix des contrats à terme impliquent presque aucune chance d'une hausse de la Fed à 1800 GMT, mais les traders, qui ont commencé à réduire les paris sur les réductions en 2024 et seront étroitement concentrés sur les projections économiques de la banque centrale américaine et la conférence de presse du président Jerome Powell.

"Le précédent graphique à points a vu de nombreux participants s'attendre à une réduction en 2024. Il n'y a aucune raison pour que ces points bougent de manière significative", a déclaré Sam Rines, directeur général de la société de recherche CORB au Texas.

"L'aspect 'gestion du risque' de la conférence de presse de Powell sera probablement : positif en ce qui concerne les ajustements à la baisse du taux directeur si l'inflation diminue, (mais) négatif en ce qui concerne les menaces de resserrement futur."

La réunion de la Fed marque le début d'une semaine riche en réunions de banques centrales et en données au cours des prochains jours. Les chiffres de l'inflation britannique sont attendus mercredi, suivis par les réunions des banques centrales de Suède, de Suisse, de Norvège, de Grande-Bretagne et du Japon jeudi.

LA LIVRE STERLING STABLE AVANT L'IPC

Les marchés des changes sont restés largement stables avant la réunion de la Fed, bien que le yen ait continué à subir des pressions qui, tôt mercredi, ont provoqué une riposte de la part du principal diplomate financier du Japon.

Masato Kanda a déclaré aux journalistes que les autorités japonaises étaient toujours en communication étroite avec leurs homologues américains et qu'il n'excluait aucune option si "les mouvements excessifs persistent".

Le yen a perdu 11 % de sa valeur par rapport au dollar cette année, car on s'attend à ce que les taux américains restent élevés et les taux japonais bas. Le yen a atteint son plus bas niveau depuis 10 mois, à 147,95 pour un dollar, à la fin de la semaine dernière, et il s'échangeait à 147,80 au début de la journée de mercredi.

Les obligations d'État japonaises de référence à 10 ans restent proches de 0 %, mais à 0,72 %, elles se sont rapprochées de la tolérance ajustée de la Banque du Japon pour des rendements de 1 % de part et d'autre de zéro.

L'euro est resté stable à 1,0684 dollar. Les devises des exportateurs de matières premières ont été fermes, le dollar néo-zélandais conservant ses modestes gains récents à 0,5940 $ après de fortes hausses des prix des produits laitiers lors d'une vente aux enchères au cours de la nuit.

La Chine a laissé les taux de prêt de référence inchangés mercredi, comme prévu, maintenant le yuan à 7,2946 pour un dollar.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6415 $, tandis que la livre sterling a interrompu sa chute et s'est maintenue à 1,2390 $ avant les données sur l'inflation britannique attendues à 0600 GMT, où l'IPC global devrait augmenter de 7 % en glissement annuel.

"Le risque réside dans des résultats plus élevés étant donné la croissance très forte des revenus du travail", a déclaré Kristina Clifton, stratège de la Commonwealth Bank of Australia.

"Un résultat plus élevé de l'IPC peut amener les marchés financiers à prendre en compte une augmentation de 25 points de base de la Banque d'Angleterre jeudi et à soutenir la livre sterling.

La hausse des rendements a maintenu le prix de l'or à un niveau bas, l'or au comptant s'échangeant pour la dernière fois à 1 929 dollars l'once.

Les prix du blé, qui avaient été tirés vers le bas par d'importantes livraisons en provenance de Russie, se sont stabilisés grâce aux prévisions d'un temps sec réduisant la production en Australie et en Argentine.