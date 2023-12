Les actions mondiales ont progressé jeudi, les attentes de réduction des taux d'intérêt ayant prolongé la hausse des actions américaines, tandis que les bons du Trésor et le dollar se sont maintenus à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis cinq mois.

A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,18% et le Nasdaq Composite a gagné 0,22%.

Le S&P 500 a également progressé ; l'indice a augmenté de 11,7 % au cours du trimestre et s'est rapproché de son record historique de clôture, tandis que son ratio cours/bénéfice a augmenté d'un quart sur l'année, à 24,0.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, a gagné 0,21 %, les actions européennes étant restées stables, proches d'un sommet de 23 mois atteint il y a deux semaines, et étaient en voie de réaliser des gains d'environ 12,5 % cette année.

"Pour l'instant, nous ne voulons pas nous placer devant le traîneau chargé de cadeaux du Père Noël", a écrit Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute, dans une note publiée jeudi. "Il semble que la reprise pourrait très bien amener l'indice S&P 500 à un record historique, ou à un niveau très proche de celui-ci, à la fin de l'année.

Toutefois, M. Wren a déclaré que le marché "aura du mal à afficher des gains significatifs au cours de la première partie de l'année alors que l'économie continue de ralentir".

Le nombre d'Américains ayant déposé une première demande d'allocations de chômage

a augmenté la semaine dernière

indiquant que le marché du travail continue de se refroidir au cours du quatrième trimestre de l'année.

"Les données relatives aux demandes d'indemnisation ont révélé ces derniers mois un ralentissement de l'embauche, mais des licenciements encore limités", ont écrit les analystes de Citi dans une note publiée jeudi.

L'absence de nouvelles majeures n'a pas empêché les investisseurs de parier davantage sur des réductions rapides des taux d'intérêt l'année prochaine de la part de la Réserve fédérale.

"Le déclin rapide de l'inflation devrait conduire la Fed à réduire rapidement ses taux d'intérêt afin de les ramener à un niveau que la plupart des participants considéreront bientôt comme trop élevé", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Nous prévoyons trois réductions consécutives de 25 points de base en mars, mai et juin, suivies d'une réduction par trimestre jusqu'à ce que le taux des fonds atteigne 3,25-3,5 % en 2025 Q3. Nos prévisions impliquent 5 réductions en 2024 et 3 réductions supplémentaires en 2025."

Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a ajouté 1,5 %, pour être en hausse d'environ 11 % en deux mois et à son plus haut niveau depuis le mois d'août, stimulé par des gains dans les actions chinoises.

BULGE D'OBLIGATIONS

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'est établi à 3,833%, en légère hausse sur la journée après avoir atteint un plus bas de cinq mois dans la nuit. Le rendement à deux ans était en baisse à 4,266%, après avoir atteint 5,295% en octobre.

Ces baisses, bien que conformes à la tendance générale, ont été favorisées par une forte demande lors d'une vente aux enchères de bons du Trésor à cinq ans.

Ces baisses ont permis à l'euro d'atteindre son plus haut niveau depuis juillet, à 1,10740 $, après avoir gagné environ 1,7 % depuis le début du mois et s'être rapproché de son sommet de 2023, à 1,1276 $.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de devises, a peu varié, proche de son plus bas niveau depuis cinq mois. L'indice est en voie de diminuer d'environ 2,3 % cette année, mettant fin à deux années consécutives de fortes hausses.

"Les investisseurs accordent plus d'importance aux attentes de la Fed qu'aux signaux d'autres banques centrales comme la BCE", a déclaré Alan Ruskin, responsable mondial de la stratégie de change pour le G10 à la Deutsche Bank.

"Cela s'explique en partie par le fait que la Fed a également plus d'impact sur l'environnement global du risque, qui est devenu plus favorable au risque et donc moins favorable à l'USD.

Le dollar a également perdu du terrain face au yen à 141,250 yens, ayant perdu 4,69% depuis le début du mois. Il est toujours en forte hausse pour l'année alors que la Banque du Japon adopte une approche glaciale pour resserrer sa politique de super-liberté.

Dans une interview publiée mercredi, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il n'était pas pressé de mettre fin à ces politiques souples car le risque que l'inflation dépasse largement les 2 % et s'accélère était faible.

Les prix du pétrole ont baissé jeudi, les inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime le long de la route de la mer Rouge s'étant apaisées, même si les tensions au Moyen-Orient continuent de s'envenimer.

Le brut américain a chuté de 1,44% à 73,04 dollars le baril et le Brent était à 78,62 dollars, en baisse de 1,29% sur la journée.

Le prix de l'or s'est stabilisé après avoir atteint un sommet de plus de trois semaines jeudi, soutenu par un dollar américain plus faible et des rendements obligataires plus bas alors que les marchés parient sur des réductions de taux par la Fed au début de l'année prochaine. L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 075 dollars l'once.