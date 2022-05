Les actions mondiales augmentent après que les obligations de la réunion de la Fed laissent entrevoir de futures hausses de taux.

Tous les participants à la réunion de politique générale de la Réserve fédérale des 3 et 4 mai se sont prononcés en faveur d'une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage pour combattre l'inflation, qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans aux États-Unis. Ils ont convenu que l'inflation était devenue une menace clé pour la performance de l'économie et qu'elle risquait de s'emballer sans action de la banque centrale américaine, selon les minutes de la session.

La hausse de 50 points de base du taux d'intérêt au jour le jour de la Fed de ce mois-ci était la première de cette ampleur depuis plus de 20 ans, et "la plupart des participants" ont jugé que de nouvelles hausses de cette ampleur seraient "probablement appropriées" lors des réunions de politique générale de la Fed en juin et juillet, selon le procès-verbal.

Le STOXX 600 européen a augmenté de 0,63 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,80 % à 15 h HAE (19 h GMT).

À Wall Bourse, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 212,13 points, soit 0,66 %, le S&P 500 a gagné 42,62 points, soit 1,08 %, et le Nasdaq Composite a ajouté 193,31 points, soit 1,72 %, dans le sillage des valeurs de croissance.

Les investisseurs craignent toujours que les hausses de taux ne paralysent la plus grande économie du monde.

Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, a déclaré que les marchés américains, qui ont connu des soubresauts ces dernières semaines, atteindront leur niveau le plus bas lorsque la Fed indiquera que l'inflation a commencé à diminuer.

"La Fed utilise les prix des actions comme outil principal dans sa lutte contre l'inflation", a écrit M. Colas dans une obligation mercredi. "La baisse des cours boursiers indique aux entreprises qu'elles doivent cesser d'embaucher de manière aussi agressive et alimente l'inflation des salaires. Ils créent également un effet de richesse inverse, ce qui devrait freiner les dépenses de consommation."

L'indice du dollar américain - qui mesure la devise par rapport à six grands rivaux - a mis fin à une série de deux jours de pertes pour augmenter de 0,305 %, l'euro ayant baissé de 0,43 % à 1,0688 $.

Les marchés obligataires européens sont restés dans l'expectative, après que Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, ait laissé entendre qu'elle allait bientôt procéder à ses premières hausses de taux d'intérêt en plus de dix ans.

DISLOCATION

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 16,6 % en glissement mensuel en avril, la plus forte baisse en neuf ans, et les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril.

La baisse des commandes de biens d'équipement indique une certaine modération des dépenses d'équipement des entreprises au début du deuxième trimestre, et les vents contraires s'intensifient en raison de la hausse des taux d'intérêt et du resserrement des conditions financières.

Les rendements de référence du Trésor américain ont baissé mercredi à 2,7559 %, tandis que le rendement américain à 2 ans a légèrement augmenté en dernier lieu à 2,5101 %.

Colin Asher, économiste principal chez Mizuho, a déclaré que la baisse des rendements obligataires au cours des dernières semaines montrait à quel point les inquiétudes concernant un ralentissement mondial sont maintenant plus fortes.

"Au cours des premiers mois de l'année, l'accent était mis sur l'inflation galopante et maintenant, c'est plutôt la stagflation", a-t-il dit, faisant référence au panorama d'une croissance nulle mais d'une inflation toujours élevée.

Les investisseurs en Asie sont restés tout aussi nerveux quant à l'impact sur la croissance des effets des blocages persistants de l'usine chinoise COVID-19, qui menacent de saper les récentes mesures de stimulation dans la deuxième plus grande économie du monde.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,19 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,25%, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,26%. Les actions australiennes et coréennes ont augmenté de 0,4 % et l'indice pondéré de Taïwan et le Hang Seng de Hong Kong ont progressé de 0,8 % et 0,2 %, respectivement.

Parmi les principales matières premières, le prix au comptant de l'or a baissé de 0,57 % à 1 855,19 $ l'once. Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 0,51 % à 110,33 $ le baril et le Brent en hausse de 0,41 % à 114,03 $ le baril.