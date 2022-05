Les actions mondiales augmentent avant les minutes de la Fed

Les nerfs d'une récession mondiale ont été mis à rude épreuve mardi par la faiblesse des données du marché immobilier américain, mais l'humeur s'est progressivement renforcée sur les marchés mondiaux.

Des allusions à des mesures de stimulation supplémentaires de la part de la Chine et une hausse bienvenue du moral des consommateurs allemands ont fait grimper le STOXX 600 européen de 0,72 %, et la jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné 0,42 % à 10 h 50 EDT (1450 GMT).

À Wall Bourse, l'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 114,28 points, soit 0,36 %, le S&P 500 21,05 points, soit 0,53 %, et le Nasdaq Composite 88,10 points, soit 0,78 %, grâce au rebond des valeurs de croissance.

La Réserve fédérale américaine a promis d'agir de manière agressive en augmentant le coût des emprunts. Le compte-rendu de sa dernière réunion, prévu à 14 heures EDT (1800 GMT), sera analysé à la recherche d'indices concernant la vitesse et l'étendue de ces actions. [.N]

Les investisseurs s'attendent actuellement à une série de hausses de taux de 50 points de base au cours des prochains mois, ce qui alimente les craintes que cela puisse facilement paralyser la plus grande économie du monde.

Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, a déclaré que les marchés américains, qui ont récemment été volatils, atteindront leur niveau le plus bas lorsque la Fed indiquera que l'inflation a commencé à diminuer.

"La Fed utilise les prix des actions comme un outil principal dans sa lutte contre l'inflation", a écrit Colas dans une obligation mercredi. "La baisse des cours boursiers indique aux entreprises qu'elles doivent cesser d'embaucher de manière aussi agressive et alimente l'inflation des salaires. Ils créent également un effet de richesse inverse, ce qui devrait freiner les dépenses de consommation."

Le Dollar Index américain - qui mesure la monnaie contre six rivaux majeurs - a rompu une série de deux jours de pertes pour augmenter de 0,413%, avec l'euro en baisse de 0,54% à 1,0676$.

La Reserve Bank of New Zealand est devenue la dernière banque centrale à relever ses taux d'intérêt d'un demi-point.

Cela a permis au dollar kiwi d'augmenter jusqu'à 0,8 % à un moment donné pour atteindre un sommet de trois semaines à 0,6514 $. Mais comme le dollar américain a gagné du terrain, il a cédé ces gains et à 13h00 GMT, il était stable à 0,6458 $.

L'autre grand mouvement a été la lire turque < TRYTOM=D3>, qui après avoir déjà plongé de 8 % ce mois-ci et de 19 % cette année, semblait causer un autre sérieux accès de difficulté pour le pays.

Les marchés obligataires sont restés dans l'expectative avant la publication des minutes de la Fed et après que la directrice de la BCE, Christine Lagarde, ait laissé entendre cette semaine que la BCE allait bientôt procéder à ses premières hausses de taux d'intérêt en plus de dix ans.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 16,6 % en glissement mensuel en avril, soit la plus forte baisse en neuf ans, et les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril.

La baisse des commandes de biens d'équipement indique une certaine modération des dépenses d'équipement des entreprises au début du deuxième trimestre, et les vents contraires s'intensifient en raison de la hausse des taux d'intérêt et du resserrement des conditions financières.

Les rendements de référence du Trésor américain ont baissé mercredi pour atteindre brièvement des planchers de six semaines. L'obligation de référence à 10 ans est tombée à 2,7488 %, contre plus de 3 % plus tôt dans le mois. Le rendement américain à 2 ans était de 2,4879 % et le rendement du Bund allemand à 10 ans était en baisse à 0,917 %.

Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a alimenté ces mouvements en déclarant que les mesures de relance devaient être réduites progressivement pour éviter ce qu'il a décrit comme une "crise de normalisation" des marchés.

Colin Asher, économiste principal chez Mizuho, a déclaré que la baisse des rendements obligataires au cours des dernières semaines montrait à quel point les inquiétudes concernant un ralentissement mondial sont maintenant plus fortes.

"Au cours des premiers mois de l'année, l'accent était mis sur l'inflation galopante et maintenant, c'est plutôt la stagflation", a-t-il dit, faisant référence au panorama d'une croissance nulle mais d'une inflation toujours élevée.

Les investisseurs asiatiques sont restés tout aussi nerveux quant à l'impact sur la croissance des effets des blocages persistants de l'usine chinoise COVID-19, qui menacent de saper les récentes mesures de stimulation dans la deuxième plus grande économie du monde.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,19 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,25%, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,26%. Les actions australiennes et coréennes ont augmenté de 0,4 % et le Hang Seng de Taïwan et Hong Kong a progressé de 0,8 % et 0,2 % respectivement.

Parmi les principales matières premières, l'or au comptant a chuté de 0,8 % à 1 850,34 $ l'once. Le pétrole brut américain a récemment augmenté de 0,76 % à 110,60 $ le baril et le Brent était à 114,33 $, en hausse de 0,68 % sur la journée.