Les actions mondiales augmentent grâce au rebond des marchés américains et européens

Les marchés mondiaux et les actions américaines ont connu une forte baisse pendant la majeure partie de la semaine, les investisseurs s'inquiétant de la possibilité d'une récession. L'indice S&P 500 a perdu près de 20 % par rapport à son record absolu de janvier et était proche d'un marché baissier jeudi. [.N]

Mais les craintes des investisseurs quant à la capacité du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, à réaliser un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire à faire baisser l'inflation tout en maintenant la croissance de l'économie américaine, ont semblé s'atténuer au moins temporairement vendredi.

La jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné 2,30% à 16h07 ET (2007 GMT), après avoir atteint jeudi son plus bas niveau depuis novembre 2020. L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 2,14 %.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 94,57 points, soit 2,41%, pour terminer à 4 024,65 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 436,61 points, soit 3,84%, à 11 807,57. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 466,43 points, soit 1,47 %, pour atteindre 32 196,73 points.

Malgré les gains de vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont affiché leur sixième perte hebdomadaire consécutive, et le Dow a enregistré son septième plongeon hebdomadaire consécutif.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 1,83 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 2,01 % par rapport au plus bas niveau de clôture de 22 mois enregistré jeudi. Le Nikkei japonais a augmenté de 2,64%.

"Les actions étaient prêtes à rebondir car certains investisseurs gardent l'espoir que la Fed offre un atterrissage en douceur, tandis que d'autres sont prêts à acheter le creux de la vague", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

Les cryptomonnaies se sont stabilisées vendredi, le bitcoin se remettant d'un plus bas de 16 mois après une semaine volatile dominée par l'effondrement de la valeur de TerraUSD, un soi-disant stablecoin.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie en valeur de marché, a augmenté de 3,5 % à 29 884 $, rebondissant d'un plus bas de décembre 2020 de 25 400 $ atteint jeudi. Le bitcoin reste bien en deçà des niveaux de la semaine précédente, à environ 40 000 $, et est en passe de subir une septième perte hebdomadaire consécutive, un record.

Les prix du pétrole ont bondi de 4 % alors que les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint un niveau record et que la Chine semblait prête à assouplir les restrictions en cas de pandémie.

Les contrats à terme Brent ont augmenté de 4,10 $, soit 3,8 %, pour s'établir à 111,55 $ le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 4,36 $, soit 4,1 %, pour s'établir à 110,49 $.

Les marchés sont susceptibles de connaître un rebond à court terme avant de reprendre la vente qui a fait chuter l'indice technologique Nasdaq de Wall Bourse de plus de 25 % depuis le début de l'année, ont écrit les analystes de BofA dans une obligation de stratégie hebdomadaire.

Les investisseurs ont liquidé des fonds d'actions mondiales pour une valeur de 10,53 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 11 mai, contre 1,65 milliard de dollars de ventes nettes la semaine précédente, selon Refinitiv Lipper.

Dans une interview accordée jeudi en fin de journée, M. Powell a déclaré que la bataille pour contrôler l'inflation "comprendrait une certaine douleur" et il a répété qu'il s'attendait à des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage à chacune des deux prochaines réunions de politique générale de la Fed.

L'inflation globale dans la zone euro diminuera au cours du second semestre de l'année, mais les prix de base, qui excluent l'alimentation et l'énergie, continueront à augmenter, a déclaré vendredi Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne.

Le dollar a baissé vendredi mais reste sur la voie d'un gain hebdomadaire. Le Dollar Index a baissé de 0,2 %, l'euro a augmenté de 0,21 % à 1,0401 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,77 % par rapport au billet vert, à 129,32 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2232 $, en hausse de 0,27 % sur la journée.

Les mouvements à la hausse des actions se sont reflétés dans les obligations du Trésor américain, avec le rendement de référence américain à 10 ans qui a légèrement augmenté à 2,9367 %, après une clôture à 2,817 % jeudi.

Le rendement à 2 ans, sensible à la politique monétaire, s'est établi à 2,5986 %, contre une clôture à 2,522 %.

L'or a chuté de plus de 1% vendredi et devrait connaître sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive, la force du dollar ayant réduit l'appétit pour les lingots. L'or au comptant a chuté de 0,8 % à 1 807,79 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,59 % à 1 807,40 $ l'once.