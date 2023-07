Les actions mondiales ont augmenté tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé vendredi, les marchés ayant digéré la décision de la Banque du Japon de modifier sa politique monétaire ultra-libre, ainsi que les données montrant une modération continue de l'inflation annuelle aux États-Unis.

La Banque du Japon a ajusté vendredi son programme de contrôle de la courbe des taux, offrant d'acheter des obligations du gouvernement japonais à 10 ans au-delà du taux cible précédent de 0,5 %, tout en maintenant inchangés son taux de référence à court terme à -0,1 % et les rendements des obligations à long terme à zéro.

Cette décision rapproche la BOJ des autres grandes banques centrales, qui ont augmenté leurs taux de manière agressive pour réduire l'inflation. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont annoncé des hausses de taux d'intérêt cette semaine, et les marchés s'attendent à ce qu'elles approchent de la fin d'un cycle de relèvement des taux.

L'inflation américaine a considérablement ralenti au cours de la période de 12 mois se terminant en juin, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle ayant augmenté de 3 %, soit le gain annuel le plus faible depuis mars 2021, selon les données du département du commerce publiées vendredi.

L'indice boursier MSCI All Country, qui suit les actions de près de 50 pays, a augmenté de 0,72% à 705,13 points. L'indice a gagné près de 17 % depuis le début de l'année.

Les rendements du Trésor américain se sont affaiblis après avoir atteint des sommets de deux semaines pour la plupart des échéances lors de la session précédente, les rendements des bons du Trésor de référence à 10 ans ayant baissé à 3,957% tandis que les rendements à deux ans ont baissé à 4,8786%.

"Je pense que la décision de la BOJ s'est avérée beaucoup moins importante que ce que l'on craignait. Il s'agit essentiellement d'une modification mineure et le marché se rend compte qu'elle n'est pas vraiment significative en termes de resserrement", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers à Boston.

À Wall Street, les trois principaux indices ont terminé en hausse, tirés par les secteurs de la technologie, des services de communication et de la consommation discrétionnaire. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,5 % à 35 459,29, l'indice S&P 500 a gagné 0,99 % à 4 582,23 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 1,9 % à 14 316,66.

Les actions européennes ont baissé de 0,2 % après avoir atteint un sommet de 17 mois jeudi, lorsque la BCE a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans et a laissé ouverte la possibilité d'une pause lors de sa prochaine réunion.

En Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a clôturé en hausse de 0,42%, le Nikkei japonais ayant chuté de 0,40%.

"En ce moment, le marché réalise pleinement que tout dépend de l'évolution des données. Nous sommes vraiment au milieu d'un ralentissement important des tendances inflationnistes et, en même temps, la croissance se maintient bien, ce qui correspond à ce que vous attendez d'un atterrissage en douceur", a ajouté M. Melson.

Le yen a connu sa séance la plus volatile depuis des mois à la suite de la décision de la BOJ, tandis que le dollar a chuté par rapport à un panier de ses principaux homologues. Le yen s'est affaibli de 1,18% par rapport au billet vert, à 141,08 pour un dollar. L'indice du dollar a baissé de 0,059%, l'euro a augmenté de 0,45% à 1,1022 $.

Les prix du pétrole se sont établis à la hausse, atteignant la cinquième semaine consécutive de gains, les investisseurs étant optimistes que la demande saine et les réductions de l'offre maintiendront les prix élevés. Le brut Brent s'est établi 75 cents plus haut à 84,99 $ le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 49 cents à 80,58 $ le baril.

Le prix de l'or a augmenté après une forte baisse lors de la session précédente, aidé par un léger recul du dollar. L'or au comptant a gagné 0,7% à 1 959,18 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,66% à 1 958,50 dollars l'once.