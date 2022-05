Les actions mondiales chutent en raison de la persistance des craintes liées à la croissance, les havres de sécurité progressent

Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont continué d'alimenter les préoccupations en matière d'inflation et de croissance, alors que Cisco Systems Inc a averti de la persistance de pénuries de composants, faisant chuter ses actions de 13,7 %. Ce plongeon a fait de Cisco Systems Inc. la dernière grande action de la semaine à afficher sa plus forte baisse depuis plus de dix ans.

Les données ont montré que la production industrielle dans la région Mid-Atlantic des États-Unis a décéléré bien plus que prévu en mai et que les perspectives commerciales pour les six mois à venir sont les plus faibles depuis plus de 13 ans, selon une enquête régionale de la Réserve fédérale.

Certaines valeurs de croissance mégacap qui ont sous-performé cette année ont affiché des gains, mais le rallye s'est essoufflé. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,75 %, le S&P 500 a perdu 0,58 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,26 %.

Les fortes baisses de Walmart mardi et de Target mercredi ont démoralisé les investisseurs qui s'interrogent sur la hausse des coûts dans toute la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Michael James, directeur général des opérations sur actions chez Wedbush Securities.

"Vous avez reçu un choc assez sévère au système pour les gestionnaires de portefeuille avec la combinaison de ces deux-là", a déclaré James. "Ce type de dommages est difficile à réparer, s'ajoutant à l'année extrêmement difficile que les investisseurs en technologie ont connue", a-t-il ajouté.

Mais M. James a ajouté que certains considèrent que le marché est extrêmement survendu et "qu'il faut s'attendre à une sorte de rebond."

Les traders sont à la recherche d'un catalyseur qui fera tourner le marché à l'approche d'un plancher à court terme, a déclaré Rick Meckler, président du fonds spéculatif LibertyView Capital Management LLC.

Mais, "il y a probablement encore assez de peur parmi les investisseurs pour voir quelques autres baisses", a-t-il dit.

La thésaurisation a atteint le niveau le plus élevé depuis septembre 2001, ce qui indique un fort sentiment baissier, selon Louise Dudley, gestionnaire de portefeuille chez Federated Hermes Ltd.

Goldman Sachs estime à 35 % la probabilité d'une récession aux États-Unis dans les deux prochaines années, tandis que Morgan Stanley voit 25 % de chances d'en voir une dans les 12 prochains mois.

Les prix au comptant de l'électricité et du gaz naturel aux États-Unis ont grimpé à leur plus haut niveau depuis plus d'un an dans certaines régions américaines, les Américains ayant augmenté la puissance de leurs climatiseurs pendant la vague de chaleur printanière.

La jauge MSCI des actions à travers le monde a chuté de 0,65% et l'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,37%.

Le S&P 500 a perdu environ 18 % par rapport à sa clôture record du 3 janvier, et l'indice MSCI a connu la même baisse depuis son sommet du 4 janvier.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est passé sous la barre des 1 % et les rendements des bons du Trésor américains ont chuté, les données économiques américaines étant de plus en plus faibles, ce qui a fait craindre que le resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale ne nuise à l'économie mondiale.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a baissé de 3,8 points de base à 2,846 %, après avoir atteint un plus bas de trois semaines à 2,772 %.

Le dollar a baissé dans tous les domaines, s'éloignant davantage d'un sommet de deux décennies, alors que la plupart des autres grandes devises ont attiré des acheteurs.

Le Dollar Index a baissé de 0,896%, l'euro a augmenté de 1,11% à 1,0582$. Le yen japonais s'est renforcé de 0,35% à 127,79 par dollar.

Le franc suisse s'est renforcé après que le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, ait signalé mercredi que la BNS était prête à agir si les pressions inflationnistes se poursuivaient.

Les banques centrales marchent sur une corde raide, essayant de reprendre le contrôle d'une inflation élevée depuis des décennies sans provoquer de douloureuses récessions.

"Nous devrons discuter de ce que nous pouvons faire ensemble dans nos domaines de responsabilité respectifs pour éviter les scénarios de stagflation", a déclaré le ministre allemand des finances, Christian Lindner, à son arrivée pour une réunion de deux jours des principaux banquiers centraux près de Bonn.

Les prix du pétrole ont rebondi après deux jours de pertes au cours d'une séance volatile, soutenus par la faiblesse du dollar et les attentes que la Chine pourrait assouplir certaines restrictions de blocage qui pourraient stimuler la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,62 $ pour s'établir à 112,21 $ le baril. Le Brent s'est établi en hausse de 2,93 $ à 112,04 $ le baril.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,4 % à 1 841,20 $ l'once, la faiblesse du dollar et des rendements du Trésor ayant renforcé l'attrait du métal jaune en tant que valeur refuge.