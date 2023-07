* Le Dow Jones et le S&P 500 chutent, mettant fin à une série de 13 jours de hausse.

* Le PIB américain du deuxième trimestre augmente de 2,4 %.

* La BCE relève ses taux de 25 points de base

* L'indice du dollar augmente

* Les prix du pétrole s'établissent à la hausse

NEW YORK, 27 juillet (Reuters) - Les marchés d'actions mondiaux ont reculé tandis que le dollar américain s'est apprécié jeudi à la suite d'informations faisant état d'une croissance économique américaine plus forte que prévu, malgré les hausses consécutives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne.

Le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis a augmenté de 2,4 % au deuxième trimestre, selon les données du département du Commerce publiées jeudi, dépassant les estimations des économistes interrogés par Reuters et atténuant les craintes d'une récession due au cycle agressif de resserrement des taux d'intérêt de la Fed. Un rapport du Département du travail a également dépassé les attentes, car moins de personnes ont cherché à obtenir des allocations de chômage, ce qui indique une résistance du marché du travail.

Mercredi, la Fed a procédé à sa onzième hausse de taux consécutive, augmentant son taux directeur de 25 points de base pour atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

La Banque centrale européenne a suivi jeudi avec une augmentation de 25 points de base, sa neuvième augmentation consécutive, portant son principal taux de référence à 3,75 % afin de contenir les prix élevés à la consommation.

"Parce qu'il n'y a pas de risque sur le marché à court terme et que tout semble si positif, tout le monde pense qu'il s'agira d'un atterrissage en douceur et c'est ce que le marché évalue actuellement", a déclaré Aash Shah, gestionnaire de portefeuille senior chez Summit Global Investments dans l'Utah.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de près de 50 pays, s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 15 mois et a baissé de 0,27 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones et l'indice de référence S&P 500 ont inversé leurs gains antérieurs et ont terminé en baisse, mettant fin à une série de 13 jours de hausse, sous l'effet de pertes dans les secteurs de la finance, de la santé, de la technologie et de la consommation discrétionnaire.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,67% à 35 282,72, le S&P 500 a perdu 0,64% à 4 537,46 et le Nasdaq Composite a chuté de 0,55% à 14 050,11.

Les actions européennes ont progressé de 1,35 %, les actions italiennes et espagnoles atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 2008 et 2020 respectivement.

Le dollar a augmenté par rapport à un panier de ses principaux pairs après les hausses de taux. L'indice du dollar a augmenté de 0,682 %, tandis que l'euro a perdu 1,05 % à 1,0967 $ après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré lors d'une conférence de presse que la banque centrale était déterminée à réduire les prix à la consommation élevés.

"Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Il y a beaucoup d'euphorie parce que tout le monde pense qu'il n'y aura pas de récession, mais beaucoup d'indicateurs pointent toujours vers une récession, y compris la courbe des taux", a ajouté M. Shah.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté suite aux données du PIB, à 4,010 % pour le billet de référence à 10 ans et à 4,9368 % pour le billet à deux ans.

Les prix du pétrole se sont établis à la hausse, soutenus par le resserrement de l'offre à la suite des réductions de la production de l'OPEP+ et par un regain d'optimisme quant aux perspectives de la demande chinoise et de la croissance mondiale.

Le pétrole Brent s'est établi en hausse de 1,6 % à 84,35 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) s'est établi en hausse de 1,7 % à 80,09 dollars.

Le prix de l'or a baissé de plus de 1% pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines, en raison de la hausse du dollar et de l'augmentation des rendements obligataires. L'or au comptant a chuté de 1,4 % à 1 943,89 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont chuté de 1,36 % à 1 943,40 $ l'once. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Richard Chang)