Les actions mondiales deviennent positives en mai grâce aux paris sur la Fed

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé lundi et le dollar est resté ancré à son plus bas niveau en cinq semaines en raison des paris sur un éventuel ralentissement du resserrement monétaire américain et après un assouplissement des restrictions COVID en Chine.

Les gains se sont appuyés sur le rallye de la semaine dernière, aidant l'indice de référence MSCI pour les actions mondiales à devenir positif sur le mois, alors que la confiance dans une Réserve fédérale moins agressive s'est accrue suite aux signes de pic de l'inflation américaine vendredi.

La confiance dans une Réserve fédérale moins agressive s'est accrue suite aux signes d'un pic de l'inflation américaine vendredi. Les autorités de Shanghai ont également contribué à adoucir l'atmosphère en annonçant qu'elles allaient annuler de nombreuses restrictions sur les entreprises reprenant le travail à partir de mercredi, allégeant ainsi le verrouillage de la ville qui a commencé il y a deux mois.

L'indice MSCI a atteint son plus haut niveau en plus de quatre semaines et à 1015 GMT, il était en hausse de 0,6 % à 656,8 points, soutenu par une session positive en Europe après de forts gains en Asie. L'indice est maintenant en hausse de 0,5 % depuis le début du mois.

"Il semble que le pire soit derrière nous. Les mauvaises nouvelles sont sorties. Le marché espère avoir vu le fond", a déclaré Carlo Franchini, responsable des clients institutionnels chez Banca Ifigest à Milan.

"Ensuite, il semble aussi y avoir un peu plus de clarté sur ce que fera la BCE (Banque centrale européenne). Il y aura des hausses de taux qui devraient éloigner le bloc des taux négatifs qui ont eu un effet de distorsion extrême sur les banques et les marchés", a-t-il ajouté.

L'indice de référence des actions paneuropéennes STOXX 600 a gagné 0,7 %, tandis que le Nikkei japonais a ajouté 2,2 % et que les blue chips chinoises se sont raffermies de 0,7 %.

Bien que la Bourse soit fermée pour le congé du Memorial Day, les marchés dérivés américains étaient ouverts. Les contrats à terme e-mini du S&P 500 ont augmenté de 1 %, après avoir progressé de 6,6 % la semaine dernière, leur meilleure performance depuis le début de l'année, tandis que les contrats e-mini du Nasdaq ont ajouté 1,4 %.

Les investisseurs ont saisi les indices selon lesquels la Réserve fédérale, une fois qu'elle aura procédé à des hausses agressives en juin et juillet, pourrait ensuite ralentir son resserrement.

"Les discussions sur une pause dans le cycle de relèvement des taux de la Fed font des merveilles pour tout, des actions aux obligations et malheureusement aussi pour les matières premières", a déclaré Arne Petimezas, analyste du groupe AFS à Amsterdam.

"Au cours des dernières semaines, environ 50 points de base ont été retranchés de la tarification des taux terminaux de la Fed. Comme on pouvait s'y attendre, les prix de la Fed suggèrent que la Fed va passer à la vitesse inférieure après la retraite annuelle de Jackson Hole en août", a-t-il ajouté dans une note.

L'humeur plus stable du marché a vu le dollar, valeur refuge, reculer, tandis que l'euro a été stimulé par les commentaires bellicistes des responsables de la Banque centrale européenne qui ont annoncé une hausse des taux dès juillet.

"Les données économiques américaines semblent ralentir, les responsables de la BCE débattent d'une hausse initiale des taux encore plus rapide, et les écarts de taux initiaux ont commencé à évoluer en faveur de l'euro", a noté Zach Pandl, analyste chez Goldman Sachs.

"Un fort ralentissement de l'économie américaine - s'il ne s'accompagne pas d'une faiblesse similaire en Europe - pourrait entraîner un rebond significatif de l'euro, bien que l'inverse soit également vrai si les données américaines se maintiennent mieux que prévu", a ajouté M. Pandl. "Nous voyons des risques de baisse de la croissance américaine, et avons recommandé des options de vente USD/JPY pour exprimer ce point de vue."

Cela souligne l'importance des données américaines clés prévues cette semaine, qui comprennent l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière mercredi et le rapport sur les salaires de mai vendredi.

La masse salariale devrait augmenter d'un solide 320 000, mais ce chiffre serait en baisse par rapport à avril, avec un taux de chômage de 3,5 %.

L'euro a atteint son plus haut niveau en cinq semaines et était en hausse de 0,3 % à 1,0761 $, après avoir augmenté de 1,6 % la semaine dernière. Le Dollar Index est tombé à son plus bas niveau en cinq semaines, à 101,38, et était en baisse de 0,3 % à 101,44, après avoir perdu 1,3 % la semaine dernière.

Le yuan offshore de la Chine a augmenté de 0,7 % après avoir atteint un sommet d'une semaine de 6,654 par dollar.

La probabilité d'une Fed moins belliqueuse a fait rebondir les obligations du Trésor, les rendements des obligations à 10 ans terminant vendredi juste au-dessus d'un plus bas de six semaines à 2,743 %, en baisse par rapport à un pic de 3,203 % le 9 mai.

En Europe, les rendements ont augmenté lundi après que les données préliminaires sur l'inflation se soient avérées plus fortes que prévu. Les rendements allemands à 10 ans ont augmenté de 8,2 points de base pour atteindre un sommet de plus d'une semaine à 1,045 %.

Le repli du dollar a aidé l'or à sortir de ses récents bas, faisant grimper le métal de 0,3 % à 1 859 $ l'once.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en plus de deux mois, les traders attendant de voir si une réunion prévue de l'Union européenne parviendra à un accord sur l'interdiction des importations de pétrole russe.

Le Brent a augmenté de 0,45 % à 119,97 $ le baril, tandis que le brut américain a gagné 0,55 % à 115,69 $ le baril.