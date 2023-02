Les actions mondiales devraient corriger à court terme en raison du poids de l'inflation - sondage Reuters

Le sondage Reuters, réalisé du 10 au 22 février auprès de plus de 150 stratèges, analystes et gestionnaires de fonds couvrant 17 indices boursiers mondiaux, a révélé que 56 % d'entre eux s'attendaient à une baisse de leur marché local au cours des trois prochains mois.

Au total, 48 des 86 personnes interrogées ont déclaré que les chances d'une correction étaient élevées ou très élevées. Les 38 autres ont déclaré qu'elles étaient faibles ou très faibles.

Le sondage a montré qu'une majorité d'entre eux ne récupéreraient pas, ou à peine, leurs pertes de 2022 d'ici la fin de l'année.

Les actions mondiales ont chuté de près de 20 % en 2022 et auraient fait pire sans un rallye en fin d'année dans l'espoir que la baisse de l'inflation et le ralentissement de la croissance forceraient les banques centrales à mettre un terme à une série historique de hausses de taux et à recommencer rapidement à les réduire quelques mois plus tard.

Cependant, une inflation soutenue, des marchés du travail solides et une croissance économique résiliente depuis le début de l'année ont anéanti ces espoirs de réduction des taux, faisant grimper en flèche les rendements obligataires et les prix des taux d'intérêt du marché.

Les actions ont progressé d'environ 20 % ces derniers mois et certains stratèges estiment que le marché est allé trop loin.

"Les valorisations sont tendues sur l'ensemble des marchés d'actions après le rallye enregistré depuis le début de l'année. La reprise des bénéfices devrait être assez forte pour justifier ces niveaux, étant donné que le soutien apporté par la baisse des taux réels devrait rester limité en raison des niveaux d'inflation rigides", a déclaré Wolf von Rotberg, stratégiste actions à la Banque J. Safra Sarasin.

Les bénéfices des entreprises devront être solides, mais beaucoup dépend de l'accélération de la baisse de l'inflation vers les objectifs des principales banques centrales d'ici la fin de l'année.

La plupart des analystes reconnaissent que ce scénario idéal est peu probable.

"Si une croissance résiliente/un atterrissage en douceur/aucun atterrissage est la perspective centrale, il est plus facile d'expliquer la résilience du marché des actions avec cette perspective 'Boucle d'or'", a noté Alan Ruskin, chef de la stratégie internationale à la Deutsche Bank.

"Si toutefois cette croissance plus forte entraîne des attentes inflationnistes, ou si l'inflation est plus élevée que prévu, alors la perspective que la Fed doive en faire plus/trop, dans un monde de changements structurels, ajoute au risque d'erreur de politique, ce qui rend les actions vulnérables."

Près de 60 % des répondants, soit 48 sur 83, ont déclaré que leurs prévisions pour la fin de l'année 2023 ne dépendaient pas, même partiellement, d'une réduction des taux d'intérêt par les banques centrales dans les 12 mois, ce qui suggère que le récit plus élevé pour plus longtemps s'est imposé. Les 35 autres ont déclaré que leurs perspectives dépendaient toujours des actions des banques centrales.

Une majorité plus forte de 70% des analystes, 57 sur 82, s'attend à ce que les actions de valeur surpassent les actions de croissance cette année.

L'indice de référence de Wall street, le S&P 500, devrait progresser d'environ 5 % par rapport à la clôture de mardi d'ici la fin de l'année. Le S&P 500 devait terminer l'année 2023 à 4 200 points, soit une hausse de 9,4 % pour l'année civile. Cet objectif prévisionnel était inchangé par rapport à un sondage réalisé en novembre 2022.

Les révisions potentielles à la baisse des bénéfices et l'incertitude quant aux perspectives de la politique monétaire ont conduit les analystes et les stratèges à adopter un point de vue prudent sur les actions européennes cette année, avec un indice de référence clé vu en légère baisse en 2023.

Le marché boursier indien augmentera moins cette année que ce que l'on pensait il y a quelques mois, principalement en raison des attentes de taux d'intérêt plus élevés, mais la plupart des analystes voient également de faibles chances de correction à court terme.

"Même si nous pensons que le premier trimestre peut initialement rester robuste, une confirmation fondamentale pour la prochaine étape du rallye pourrait finir par manquer", a noté Mislav Matejka, responsable de la stratégie des actions mondiales et européennes chez JP Morgan.

Les marchés boursiers du Latam connaîtront une année relativement meilleure, les actions mexicaines devant progresser de 6,7 % pour atteindre 57 500 points et l'indice boursier Bovespa du Brésil devant gagner 14,5 % pour atteindre 125 000 points d'ici la fin de l'année.

(Autres articles de la série de sondages Reuters sur les marchés boursiers mondiaux pour le premier trimestre :)