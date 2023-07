(Nouveau tout au long, mise à jour des prix avec les marchés américains, ajout de commentaires d'analystes)

* Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq chutent.

* La Fed annoncera sa décision sur les taux à 14 heures EDT (1800 GMT)

* Les rendements américains reculent

* L'indice du dollar baisse

L'indice du dollar baisse * L'or, valeur refuge, progresse

NEW YORK, 26 juillet (Reuters) - Les actions mondiales et les rendements américains ont légèrement baissé mercredi, les marchés se préparant à ce qui devrait être la 11e hausse consécutive des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, destinée à freiner la hausse des prix à la consommation. Les traders s'attendent à ce que la Fed annonce une hausse des taux de 25 points de base plus tard dans la journée de mardi, portant le taux d'intérêt de référence au jour le jour entre 5,25 % et 5,50 % - le niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale de 2007-2009.

"Le marché s'attend à une hausse, mais il s'agit plutôt d'un léger recul après la forte hausse de ces derniers jours", a déclaré Lamar Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de près de 50 pays, était en baisse de 1,41 %. En Europe, les actions ont chuté de 0,55 %, en passe de mettre fin à une série de six jours de hausse, les actions en Allemagne et en France perdant respectivement 0,7 % et 1,51 %.

À Wall Street, l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont baissé, entraînés par les valeurs technologiques, tandis que le Dow Jones est resté pratiquement stable.

Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,03 % à 35 450,17, le S&P 500 a perdu 0,24 % à 4 556,32 et le Nasdaq Composite a baissé de 0,5 % à 14 073,47. "Évidemment, tout le monde sera curieux de savoir ce que la Fed dira sur ses projets futurs, mais nous pensons que c'est probablement la fin des hausses", a ajouté M. Villere.

Les rendements des bons du Trésor américain ont glissé, mettant fin aux gains des deux sessions précédentes, avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse à 3,881 %, tandis que le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, est tombé à 4,8869 %.

Le dollar a légèrement baissé par rapport aux principales devises. L'indice du dollar a baissé de 0,168 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,17 % à 1,1072 $.

Les prix du pétrole ont été agités après que les stocks de brut américains aient diminué moins que prévu. Les contrats à terme sur le brut Brent étaient en hausse de 0,05% à 83,68 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 0,04% à 79,60 dollars. Le prix de l'or a progressé grâce au recul du dollar et des rendements obligataires. L'or au comptant a gagné 0,5 % à 1 973,39 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,21 % à 1 966,20 dollars l'once.