* Les actions européennes connaissent leur pire journée depuis près de huit semaines.

* Wall Street chute, sans tenir compte du message ensoleillé de la Fed sur l'inflation

* Le dollar progresse en raison des doutes sur l'ampleur des réductions de taux cette année

* Le pétrole brut augmente alors que la fermeture d'un champ pétrolier en Libye suscite des inquiétudes quant à l'offre.

NEW YORK, 3 janvier (Reuters) - Le dollar a encore rebondi après la chute de l'année dernière et les marchés boursiers mondiaux ont prolongé la baisse du Nouvel An mercredi, les doutes sur les chances d'un atterrissage en douceur s'étant accrus alors même que la Réserve fédérale a presque déclaré sa victoire dans la maîtrise de l'inflation.

Les décideurs politiques semblaient de plus en plus convaincus le mois dernier que l'inflation était sous contrôle, mais ils ont exprimé des inquiétudes croissantes concernant une politique monétaire "trop restrictive", selon les minutes de la réunion de la Fed des 12 et 13 décembre.

Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, s'est fait l'écho d'un optimisme similaire plus tôt dans la journée, déclarant qu'un atterrissage en douceur est "de plus en plus concevable" à mesure que la Fed fait de "réels progrès" pour maîtriser l'inflation sans infliger de dommages majeurs au marché de l'emploi.

Mais le compte rendu et les remarques de Mme Barkin n'ont pas réussi à ébranler l'humeur maussade des marchés boursiers, les principaux indices de Wall Street se repliant après que les principaux indices boursiers allemands, français, italiens et espagnols ont clôturé plus tôt en baisse de plus de 1 %.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a brièvement dépassé les 4 %, l'optimisme du marché quant aux réductions importantes des taux d'intérêt et à leur impact sur l'économie s'étant atténué.

Selon Phillip Colmar, stratège mondial chez MRB Partners à New York, le récent assouplissement spectaculaire de la politique monétaire devrait se traduire par un "non-atterrissage", c'est-à-dire par la poursuite d'une croissance supérieure à la tendance, ce qui limitera l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed.

"Les baisses de taux de la Fed ne sont pas nécessaires, même si Powell & Co. sont déterminés à les fournir", a déclaré Colmar dans un courriel, ajoutant que les conditions monétaires et financières n'ont pas été restrictives. "Toutes les grandes classes d'actifs, y compris les actions, suggèrent que les conditions monétaires sont abondantes."

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,94 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,86 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,76 %, l'indice S&P 500 0,80 % et l'indice Nasdaq Composite 1,18 %.

Le marché essaie de déterminer si un atterrissage en douceur est possible avec les six réductions de taux d'ici la fin de l'année que le marché des contrats à terme a prévu ou si ce scénario sera douloureux, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

"Habituellement, lorsque vous obtenez ce type de réduction agressive des taux d'intérêt, cela s'accompagne d'une plus grande souffrance économique", a-t-il déclaré. "Nous pensons que le marché a probablement prévu trop de baisses de taux pour cette année.

En décembre, les responsables de la Fed ont prévu 75 points de base (pb) de réduction des taux cette année, ce qui a incité les marchés monétaires à parier sur le double de ce montant, dans un contexte d'optimisme des marchés qui a stimulé une hausse des actions et des obligations en fin d'année.

La résistance du marché du travail américain a permis d'éviter une récession. Le gouvernement devrait annoncer vendredi que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 168 000 en décembre, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, après avoir augmenté de 199 000 en novembre.

Mais les conditions du marché du travail s'assouplissent progressivement. Les offres d'emploi américaines ont chuté de 62 000 pour atteindre 8,79 millions pour le troisième mois consécutif en novembre, a déclaré le Département du travail dans son rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

"Les données JOLTS d'aujourd'hui sont un autre signal que la Fed est en train de réaliser un atterrissage en douceur", a déclaré Ron Temple, stratège en chef du marché chez Lazard, dans un courriel.

Mais le rapport suggère également que la Fed ne réduira probablement pas ses taux de manière aussi agressive en 2024 que le marché le prévoit, étant donné le risque de raviver les pressions inflationnistes, a-t-il ajouté.

Les rendements des emprunts d'État ont reculé après avoir augmenté. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 3,3 points de base à 3,911 %.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a baissé de 1,7 point de base à 2,000%.

Le dollar a gagné plus de 1% contre les principales devises cette semaine, l'indice du dollar touchant un nouveau plus haut de deux semaines à 102,6 alors que les paris sur une baisse des taux d'intérêt se sont atténués.

L'euro a baissé de 0,26% à 1,0919 dollar et le yen s'est affaibli de 0,89% à 143,25 pour un dollar.

Les prix du pétrole ont grimpé d'environ 3 % après qu'une perturbation dans le principal champ pétrolier de Libye ait renforcé les craintes que les tensions croissantes au Moyen-Orient puissent perturber l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 2,36 dollars pour s'établir à 78,25 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 2,32 dollars pour s'établir à 72,70 dollars.

L'or a reculé, s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de trois semaines, après que les minutes de la Fed ont mis en évidence l'incertitude quant au calendrier des réductions potentielles des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 042,80 dollars, soit une baisse de 1,5 %.

Le bitcoin a chuté d'environ 5 % après avoir dépassé les 45 000 dollars un jour plus tôt, son niveau le plus élevé depuis avril 2022. Toutefois, l'optimisme à l'égard du bitcoin est resté élevé en raison de l'approbation possible cette semaine d'un fonds négocié en bourse au comptant pour la plus grande crypto-monnaie du monde.