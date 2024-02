L'indice mondial des actions a progressé jeudi après que l'inflation américaine, très attendue, ait peu surpris les investisseurs et ait contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor américain.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont rebondi après la baisse de la séance précédente, en raison de la nervosité des investisseurs à la veille de la publication de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis.

Les données PCE, qui sont l'indice des prix de la Réserve Fédérale, ont été publiées en janvier.

de la Réserve fédérale, est l'indicateur préféré de l'inflation.

ont montré que l'augmentation annuelle de l'inflation était la plus faible depuis près de trois ans, ce qui laisse planer la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt en juin par la Fed.

"Les mouvements de marché d'aujourd'hui reflètent le soulagement de ne pas voir une ré-accélération de l'inflation. Cela a eu un impact sur les marchés des titres à revenu fixe ainsi que sur les marchés des actions", a déclaré Sid Vaidya, stratège en gestion de patrimoine aux États-Unis chez TD Wealth.

Les investisseurs étaient particulièrement inquiets à l'approche des données sur l'indice des prix à la consommation après que les données les plus récentes sur l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) aient été plus élevées que prévu.

"Les marchés poussent en fait un soupir de soulagement en constatant que nous n'avons pas eu le même type de surprises à la hausse que lors des lectures précédentes de l'inflation", a déclaré Mona Mahajan, stratège d'investissement senior chez Edward Jones à New York.

À 14 h 54, le Dow Jones Industrial Average a perdu 54,76 points, soit 0,14 %, pour atteindre 38 893,60, le S&P 500 a gagné 11,86 points, soit 0,23 %, pour atteindre 5 081,62 et le Nasdaq Composite a gagné 78,00 points, soit 0,49 %, pour atteindre 16 025,74.

La jauge MSCI des actions du monde entier a augmenté de 1,21 point, soit 0,16%, pour atteindre 759,34. Après avoir augmenté plus tôt dans la journée, l'indice STOXX 600 a terminé la session de jeudi inchangé tandis que le DAX allemand a grimpé de 0,4% à un nouveau record historique après que les données ont montré que les prix de l'énergie moins chers ont ralenti l'inflation à 2,7% en février.

Ailleurs en Europe, les prix à la consommation en France ont augmenté à un rythme plus lent mais légèrement supérieur aux prévisions, tandis qu'en Espagne, l'inflation annuelle a chuté mais était conforme aux attentes.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 2,6 points de base à 4,248 %, contre 4,274 % mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 3,5 points de base à 4,375 %. Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 0,9 point de base à 4,6394 %, contre 4,648 %.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises principales, a regagné le terrain perdu après une détente antérieure à la suite des données, qui ont apaisé les inquiétudes selon lesquelles les pressions sur les prix pourraient connaître une nouvelle hausse.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,47% à 149,96 yens après qu'un responsable de la Banque du Japon (BOJ) ait laissé entendre qu'il était nécessaire de mettre fin aux politiques monétaires ultra-légères dans ce pays.

L'indice du dollar a gagné 0,21 % à 104,15, tandis que l'euro a perdu 0,33 % à 1,08 $.

Le bitcoin était également au centre de l'attention, en hausse de 1,70 % à 61 592,00 $, et visait son sixième gain quotidien consécutif ainsi que son plus grand gain mensuel depuis plus de trois ans. Les investisseurs attendent également de voir s'il peut revenir à son record de fin 2021, juste en dessous de 69 000 $.

L'approbation et le lancement de fonds négociés en bourse sur le bitcoin aux États-Unis cette année ont ouvert la classe d'actifs à de nouveaux investisseurs et ravivé l'enthousiasme qui s'était estompé lorsque les prix s'étaient effondrés pendant l'"hiver cryptographique" de 2022.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole se sont stabilisés après que les données américaines ont envoyé des signaux mitigés sur les perspectives de la demande de brut de la part de la première économie mondiale.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,36% à 78,26 dollars le baril et le Brent a terminé à 83,62 dollars le baril, en baisse de 0,07%.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or a atteint son plus haut niveau en un mois, stimulé par la baisse du dollar, les traders ayant délaissé les données sur l'inflation pour attendre les commentaires des responsables de la Fed.

L'or au comptant a gagné 0,47% à 2 044,27 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,75 % à 2 048,30 $ l'once.