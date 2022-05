Les actions du fabricant de PC ont bondi de 7 % après la cloche, car il a également dépassé les attentes en matière de bénéfice trimestriel avec un bond de 62 % et a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires était alimentée par la vigueur continue des PC commerciaux.

Les résultats de Dell interviennent à un moment où les entreprises technologiques sont confrontées à une pénurie mondiale de puces et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aggravées par la guerre en Ukraine et de nouveaux blocages en Chine.

Le chiffre d'affaires du groupe de solutions clients de Dell - qui abrite ses unités matérielles - a augmenté de 17 % au cours du trimestre, le chiffre d'affaires des PC commerciaux ayant bondi de 22 % pour atteindre 12 milliards de dollars.

Le revenu total a augmenté de 16 % pour atteindre 26,12 milliards de dollars au premier trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes qui était de 25,04 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice net des activités poursuivies a atteint 1,07 milliard de dollars, contre 659 millions de dollars un an plus tôt.

En excluant les éléments, Dell, dont le siège est au Texas, a gagné 1,84 $ par action, battant les estimations de 1,39 $ par action.

Plus tôt dans la journée, la société de puces Broadcom Inc. a annoncé qu'elle allait acheter VMware dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 61 milliards de dollars. La société de cloud computing a été séparée de Dell en 2021.

Michael Dell, fondateur et grand patron de l'entreprise vieille de près de quatre décennies, est le principal investisseur de VMware avec une participation de 40 %.