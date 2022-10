Les actions mondiales retombent à leur plus bas niveau depuis deux ans, alors que l'humeur se dégrade.

Le marché obligataire britannique a connu un léger répit après que la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle commencerait à acheter des titres de créance liés à l'inflation.

Les actions européennes ont ouvert largement en baisse. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de près de 2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis début 2020, les fabricants de puces et les valeurs technologiques chinoises ayant subi le contrecoup des restrictions américaines à l'exportation visant à nuire au développement technologique chinois.

La société taïwanaise Semiconductor Manufacturing Co, par exemple, a chuté de plus de 8 %.

Wall street devait ouvrir en baisse, à en juger par les échanges de contrats à terme sur les actions américaines. Et l'indice boursier mondial MSCI était en baisse de 0,5 %, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau en deux ans atteint la semaine dernière.

"Nous nous dirigeons vers un sérieux ralentissement économique et les banques centrales resserrent leur politique, ce qui est une mauvaise combinaison pour les marchés", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg. "Quand les marchés commenceront-ils à voir plus loin ? Les deux prochains mois pourraient être encore difficiles."

Les actions des marchés émergents ont atteint leur plus bas niveau depuis avril 2020 et sont en passe de subir une chute de près de 30 % depuis le début de l'année, leur pire année depuis la crise financière mondiale de 2008.

Exacerbant les inquiétudes sur la croissance mondiale, la Chine a annoncé que Shanghai et d'autres grandes villes chinoises ont intensifié les tests de dépistage du COVID-19 alors que les infections augmentent, certaines autorités locales fermant précipitamment les écoles, les lieux de divertissement et les sites touristiques.

RESPITE DES GILTS

Les rendements des obligations d'État britanniques ou gilt ont légèrement baissé, après avoir grimpé en flèche lundi, suite aux derniers efforts de la BoE pour soutenir le marché obligataire malmené.

Invoquant un "risque important" pour la stabilité financière, la BoE a déclaré qu'elle achèterait jusqu'à 5 milliards de livres de dette indexée par jour à partir de mardi jusqu'à la fin de la semaine.

Les obligations dans le monde entier ont été touchées par la déroute des gilts, poussant même les rendements des bons du Trésor américain en forte hausse sur la crainte que les fonds de pension ne soient contraints de vendre leurs actifs.

Les rendements du Trésor se sont repliés avec leurs homologues britanniques après l'annonce de la BoE, mais les rendements à 10 ans étaient encore supérieurs d'environ 7 points de base à environ 3,95 %.

La toile de fond de la déroute du marché obligataire est la hausse constante des taux d'intérêt. Les nerfs sont à vif avant la publication, jeudi, des données sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient ouvrir la voie à une nouvelle hausse importante des taux par la Réserve fédérale en novembre.

"L'inflation est tenace, et la Fed doit aller plus loin, au-delà de ce que le marché attend", a déclaré Tai Hui, stratège en chef du marché Asie-Pacifique chez J.P. Morgan Asset Management.

Les prix des contrats à terme montrent que les traders sont positionnés pour une probabilité d'environ 90 % d'une hausse de 75 points de base de la Fed le mois prochain et pour que le taux des fonds fédéraux atteigne 4,5 % d'ici février et y reste pendant la majeure partie de 2023.

Cette perspective donne un nouvel élan aux haussiers du dollar et fait dériver le billet vert vers les sommets qu'il a atteints le mois dernier.

Le dollar australien est tombé à son plus bas niveau depuis 2 ans et demi, à environ 0,6248 $, et le dollar kiwi a atteint un plus bas niveau à 0,5536 $. [FRX/]

L'euro a légèrement augmenté de 0,12 % à 0,9718 $ et la livre sterling a regagné du terrain pour s'échanger à 1,1049 $.

Le yen japonais, à 145,51 par dollar, était en vue du niveau qui a suscité un soutien officiel il y a deux semaines.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les États-Unis avaient fait preuve de compréhension "dans une certaine mesure" à l'égard de l'intervention de Tokyo sur le marché des devises le mois dernier, donnant ainsi au Japon la première indication publique du soutien américain à cette démarche.

Le pétrole brut Brent a baissé de 1,61% à 94,61 $ le baril. L'or au comptant est resté stable à 1 668 $ l'once.

(1 $ = 0,9069 livre)