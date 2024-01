Les actions asiatiques ont vacillé vendredi, maintenant les actions mondiales sur la bonne voie pour mettre fin à une série de neuf semaines de hausse, tandis que le dollar était prêt à connaître sa plus forte progression hebdomadaire depuis la mi-juillet, les paris sur des réductions agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ayant été revus à la baisse.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,1% dans la matinée asiatique, avec le Hang Seng de Hong Kong qui a glissé de 0,18%.

L'indice mondial MSCI est resté stable jusqu'à présent, mais se dirige vers une baisse de 1,7 % cette semaine.

Le Nikkei japonais a fait figure d'exception, rebondissant de 0,5 % vendredi, les exportateurs ayant bénéficié de la baisse du yen, qui est revenu à près de 145 pour un dollar, dans un contexte de hausse des rendements des bons du Trésor américain.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six devises principales, y compris le yen, a oscillé autour de 102,39, non loin du plus haut de trois semaines atteint mercredi, à 102,73. Sur la semaine, il est en hausse de 0,97 %.

Pendant ce temps, le rendement du Trésor à 10 ans se situait juste en dessous de la barre psychologique des 4 %, à environ 3,99 %, soit une hausse de 13 points de base sur la semaine.

Au cours de la nuit, l'indice S&P 500 de Wall Street a reculé de 0,34 %, portant ses pertes hebdomadaires à 1,7 % et enregistrant sa première baisse hebdomadaire depuis la fin octobre. Les contrats à terme indiquent une hausse de 0,08 % à la réouverture.

Le dernier catalyseur de la réduction des paris sur la baisse des taux d'intérêt de la Fed est venu des données du marché du travail américain plus résilientes jeudi, ce qui a réduit la pression sur la banque centrale pour qu'elle assouplisse sa politique.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, les traders considèrent désormais qu'il y a un peu plus de 2 chances sur 3 que la Fed réduise ses taux d'ici mars, contre une probabilité de 71 % une semaine plus tôt.

Selon Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com, la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis sera importante plus tard dans la journée, les investisseurs "s'interrogeant" sur le calendrier et le rythme des baisses de taux.

"La spéculation et une dose d'effet de levier peuvent pousser les marchés des taux à dépasser les limites", a déclaré M. Rodda.

"De tels facteurs techniques pourraient expliquer la modération des prévisions de taux aux États-Unis, les données indiquant une économie américaine plus résiliente agissant comme catalyseur, a-t-il ajouté.

Ailleurs, l'or a légèrement augmenté pour atteindre environ 2 047 dollars l'once, bien qu'il soit toujours prêt à mettre fin à une série de trois semaines de gains avec une baisse de 0,76 % jusqu'à présent en 2024.

Le pétrole a légèrement augmenté après les baisses de jeudi, lorsque les accumulations hebdomadaires massives de stocks d'essence et de distillats ont éclipsé une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,18% à 77,73 dollars le baril, après avoir baissé de 0,8% pendant la nuit. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 0,43 % à 72,50 $ vendredi, après une baisse de 0,7 % au cours de la séance précédente.

Pour la semaine, le Brent est en hausse de 0,96 %, tandis que le WTI a gagné 1,17 %.