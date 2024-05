Le cycle haussier des actions mondiales montre des signes de fatigue, la plupart des grands indices boursiers ne devant pas réitérer les performances exceptionnelles de l'année dernière, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'analystes boursiers qui ont également déclaré qu'une correction à court terme était improbable.

Les marchés financiers ayant revu à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt pour 2024 des principales banques centrales et la plupart des indices boursiers se négociant déjà à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, les nouveaux gains devraient se faire à un rythme beaucoup plus lent.

La résistance de l'économie mondiale, l'essor des valeurs technologiques et leur poids considérable dans les indices boursiers, en particulier aux États-Unis, devraient empêcher toute chute importante des prix des actions à court terme, selon les prévisions du sondage.

Une forte majorité de 60% des analystes, 51 sur 85, qui ont répondu à une question supplémentaire dans le sondage du 13 au 22 mai, ont déclaré qu'une correction de 10% ou plus au cours des trois prochains mois était improbable (41) ou très improbable (10). Les autres ont déclaré qu'une correction était probable (23) ou très probable (11).

"Les gains significatifs observés sur de nombreux marchés boursiers au cours des derniers mois ont rendu nos gestionnaires de portefeuille un peu plus prudents quant aux perspectives... L'affaiblissement des perspectives de réduction des taux d'intérêt, un moteur important de la reprise du marché, nous donne également à réfléchir", a déclaré Paul Quinsee, responsable des actions mondiales chez JP Morgan Asset Management.

"Mais les fondamentaux des bénéfices des entreprises restent bons... Globalement, l'année s'annonce bien meilleure pour la croissance des bénéfices, après une période terne qui a suivi la crise du COVID.

En effet, sur les 15 indices boursiers étudiés, seul le FTSE britannique devrait atteindre la performance de l'année dernière. En 2023, la quasi-totalité d'entre eux ont gagné plus de 10 %.

"Les attentes en matière de rendement des actions en 2024 devraient rester modérées - les rendements à deux chiffres du marché en 2023 seront difficiles à reproduire", a déclaré Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille principal chez Synovus Trust, ajoutant que les actions "sont évaluées pour la perfection".

L'indice de référence S&P 500, qui donne le ton pour les flux de portefeuille mondiaux et qui est l'un des plus performants cette année avec un gain de plus de 11 %, devrait terminer l'année 2024 près de ses niveaux actuels.

L'indice japonais NIKKEI, en hausse de plus de 15 % sur l'année, devrait encore gagner 5 % au second semestre 2024. S'il se réalise, ce serait la deuxième année consécutive où l'indice surpasserait la plupart de ses pairs.

Les actions européennes et britanniques, qui ont connu un bon parcours cette année, les économies britannique et de la zone euro ayant échappé à la récession, ne devraient guère progresser ou perdre un peu de terrain d'ici la fin de l'année.

L'indice Euro STOXX 50, le CAC 40 français et l'IBEX espagnol, qui ont progressé respectivement de 11,6 %, 7,9 % et 12,2 % cette année, devraient encore gagner 1 à 2 %.

L'indice britannique FTSE, l'indice européen STOXX 600 et l'indice allemand DAX devraient perdre respectivement 1,4 %, 1,9 % et 0,2 % d'ici à la fin de l'année.

Malgré des valorisations élevées, l'indice de référence indien BSE devrait devancer ses pairs et gagner plus de 8 % pour le reste de l'année. Le Sensex a déjà progressé de plus de 2 % sur l'année.

