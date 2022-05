Les actions mondiales sont prêtes pour une reprise partielle, terne et inégale - sondage Reuters

Contrairement aux épisodes précédents, où les investisseurs considéraient les corrections comme des occasions d'acquérir des actions à bon prix, la tendance baissière actuelle devrait être plus persistante, soulignant la détérioration des perspectives pour les actifs à risque.

Ce changement de point de vue s'explique en grande partie par le fait que les actions ne bénéficient plus du soutien des banques centrales, qui ferment les robinets de liquidités et se concentrent désormais sur la lutte contre une inflation élevée depuis des décennies en relevant les taux d'intérêt, souvent de manière agressive.

Alors que les analystes prévoyaient une année terne pour les actions dans le sondage précédent, réalisé quelques jours seulement avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, la guerre a jeté les actions dans le désarroi, l'indice américain Standard & Poor's 500 étant presque entré dans un marché baissier officiel la semaine dernière.

Les sondages Reuters du 12 au 24 mai couvrant 17 grands indices ont montré que la plupart des grandes bourses avaient du mal à récupérer leurs pertes depuis le début de l'année d'ici à la fin de 2022. Presque tous les indices devraient terminer l'année en dessous des sommets de leur vie, et rester en dessous de ceux-ci à la mi-2023.

"Les actions mondiales sont au milieu d'un marché baissier qui n'est pas encore terminé. Les points de données macroéconomiques et de bénéfices continuent de s'adoucir alors que les économies mondiales se dirigent vers des phases de cycle ultérieures. En outre, nos travaux montrent que les révisions de bénéfices ralentissent à l'échelle mondiale", a fait remarquer Michael Wilson, stratège en chef des actions américaines et responsable des investissements chez Morgan Stanley.

Plus des trois quarts des analystes, 79 sur 104, qui ont répondu à une question distincte ont déclaré que le ralentissement actuel durerait encore au moins trois mois.

Alors que 48 ont répondu trois à six mois, 21 ont répondu six à neuf mois, six ont répondu neuf à 12 mois et quatre ont répondu plus d'un an. Les 25 autres ont choisi moins de trois mois.

Soulignant cette perspective négative, les médianes de fin 2022 pour 16 des 17 indices sondés ont été revues à la baisse par rapport aux sondages de février.

Seule la perspective de l'indice IPC du Mexique a été améliorée, et seulement d'un faible montant.

L'éventail plus large des prévisions pour la fin de l'année 2022 par rapport au sondage de février, malgré le fait qu'on se rapproche de trois mois, montre un plus grand degré d'incertitude quant à ce qui nous attend.

Près de 60 % des analystes, 61 sur 104, qui ont répondu à une question supplémentaire s'attendaient à ce que la volatilité, qui n'est pas à son plus haut niveau de l'année, augmente sur leurs marchés locaux au cours des trois prochains mois. Les 43 autres ont dit qu'elle diminuerait.

"Au fur et à mesure que la croissance ralentit et que l'inflation reste stable, les marchés afficheront une plus grande volatilité", a déclaré Sameer Samana, stratège principal des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute.

Les actions de valeur devraient surpasser les actions de croissance pour le reste de l'année selon 82 personnes interrogées, tandis que 23 ont déclaré que les actions de croissance allaient surperformer.

Alors que les stratèges de la Bourse s'attendaient à ce que le S&P 500 termine l'année 2022 au-dessus de ses niveaux actuels et gagne plus de 10 %, il ne devrait pas récupérer la totalité de ses pertes de près de 17 % pour l'année. [EPOLL/US]

Même l'indice boursier volatil Sao Paulo Bovespa, en hausse d'un peu plus de 5 % cette année, devrait augmenter moins que prévu, en raison de la nervosité à l'approche des élections nationales et des taux d'intérêt à deux chiffres qui incitent à se tourner vers les comptes de dépôt. [EPOLL/BR]

Les actions européennes, qui ont chuté de plus de 10 % depuis le début de l'année, subissant leur pire début d'année depuis l'épidémie de COVID-19 en 2020 et leur deuxième pire début depuis 2008, ne devraient pas non plus enregistrer de gains significatifs. [EPOLL/FRDE]

Les marchés boursiers de l'Inde devraient marquer leur première baisse annuelle en sept ans en 2022, la hausse des taux d'intérêt et l'affaiblissement des perspectives de croissance réduisant les chances d'un rebond rapide après la chute déjà forte de cette année. [EPOLL/IN]

(Autres articles de la série de sondages Reuters sur les marchés boursiers mondiaux :)