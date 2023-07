(Réécriture du titre et du paragraphe principal, mise à jour des prix avec la fermeture des marchés américains ; ajout du règlement pétrolier et de nouveaux commentaires d'analystes, paragraphe 10)

* Les actions de Wall Street ont peu changé

* La Fed annonce une hausse des taux de 0,25 %.

* Les rendements américains se replient

* L'indice du dollar chute ; les prix du pétrole baissent

* L'or, valeur refuge, gagne du terrain

NEW YORK, 26 juillet (Reuters) - Les actions mondiales sont restées globalement stables tandis que les rendements américains ont baissé mercredi après que la Réserve fédérale a procédé à sa onzième hausse consécutive des taux d'intérêt visant à contenir la hausse des prix à la consommation. La hausse des taux, conforme aux attentes du marché, a porté le taux d'intérêt de référence au jour le jour entre 5,25% et 5,50%, son niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale de 2007-2009. La Fed a également laissé la porte ouverte à d'autres hausses de taux, déclarant qu'elle continuerait à étudier les données économiques pour déterminer "l'ampleur du raffermissement supplémentaire de la politique qui pourrait être approprié" pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le personnel de la banque centrale ne prévoyait plus de récession aux États-Unis et que "nous avons une chance" de voir l'inflation revenir à son niveau cible sans pertes d'emplois importantes.

"C'était exactement ce que le marché anticipait, presque comme un non-événement avec des marchés au point mort", a déclaré Lamar Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans.

"Nous avons l'impression que la façon dont les données sur l'inflation ont été publiées et la façon dont la Fed a ralenti le rythme des augmentations, qu'ils cherchent à arrêter", a ajouté M. Villere

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de près de 50 pays, a rebondi peu après l'annonce de la Fed et était en hausse de 0,03 %. En Europe, les actions ont chuté de 0,53 %, mettant fin à une série de six jours de hausse, les actions en Allemagne et en France perdant respectivement 0,49 % et 1,35 %.

À Wall Street, l'indice de référence S&P 500 s'est essoufflé et a terminé stable, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé en baisse, entraîné par la plupart des valeurs technologiques.

Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,23 % à 35 520,12, le S&P 500 a perdu 0,02 % à 4 566,75 et le Nasdaq Composite a baissé de 0,12 % à 14 127,28.

"Powell et le comité adoptent une approche très dépendante des données pour les futures hausses de taux", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones. "Il est resté très proche du script. Il n'a pas semblé aussi hawkish que certains l'avaient craint et n'a pas envoyé de message fort pour pousser les attentes dans un sens ou dans l'autre."

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé après la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en baisse à 3,865 %, tandis que le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, est tombé à 4,8433 %.

Le dollar a légèrement baissé par rapport aux principales devises. L'indice du dollar a baissé de 0,316 %, tandis que l'euro a progressé de 0,33 % à 1,109 $.

Les prix du pétrole se sont établis à la baisse, les données montrant que les stocks de brut américains ont diminué moins que prévu. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,92% à 82,92 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 1,1% à 78,78 dollars. Le prix de l'or a progressé grâce au recul du dollar et des rendements obligataires. L'or au comptant a gagné 0,5 % à 1 973,53 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,50 % à 1 968,90 dollars l'once. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Reportage complémentaire de Sinead Carew ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Jonathan Oatis)