Les actions montent dans un climat toujours favorable

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent modérément jeudi en début de séance dans un climat d'ensemble toujours favorable aux actifs risqués avec des avancées vers un plan de relance aux Etats-Unis et l'apaisement des mouvements spéculatifs observés récemment sur certaines actions.

À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,56% à 5.593,99 points vers 08h40 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,56% et à Londres, le FTSE s'apprécie de 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,43%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,41%.

La Bourse de Milan est stable après la décision du président italien Sergio Mattarella de charger l'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi de former un gouvernement.

Le Congrès américain, où les démocrates sont majoritaires, a avancé mercredi sur une procédure destinée à adopter le plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden pour compenser l'impact économique du coronavirus, sans avoir besoin de soutiens dans les rangs républicains.

Le président américain a déclaré à des élus démocrates qu'il était disposé à restreindre les critères pour les personnes éligibles à l'aide directe de 1.400 dollars prévue par le projet mais qu'il n'accepterait aucun compromis sur le montant.

Toujours aux Etats-Unis, où la frénésie provoquée par la ruée d'investisseurs particuliers sur des titres décotés sur lesquels les fonds spéculatifs pariaient à la baisse retombe, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, doit rencontrer dans la journée les principaux régulateurs financiers pour discuter de la flambée de la volatilité provoquée par le phénomène.

VALEURS

Les résultats continuent d'animer la cote en début de séance, notamment ceux de Dassault Systèmes, qui prend 4,62%, la plus forte hausse du CAC 40, après avoir annoncé des résultats trimestriels robustes et dit prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 9% à 10% cette année à taux de change constants.

TechnipFMC prend près de 4% après avoir annoncé que Technip Energies, sa branche spécialisée dans les grands projets d'ingénierie parapétrolière, deviendrait officiellement une unité indépendante le 16 février.

Ailleurs en Europe, Bayer gagne 5,12% après avoir annoncé mercredi soir un accord amiable aux Etats-Unis dans le dossier du Roundup qui pourrait le conduire à débourser jusqu'à deux milliards de dollars, un montant déjà provisionné.

Toujours en Allemagne, Deutsche Bank perd 2,59% en dépit d'un léger bénéfice annoncé sur l'exercice 2020, le premier depuis 2014, notamment grâce aux profits réalisés par sa banque d'investissement.

L'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 est pour Unilever qui cède 3,94% à Londres, ses résultats et ses prévisions n'ayant pas convaincu les investisseurs.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a perdu 1,06% sur des prises de bénéfice après trois séances de hausse et l'indice CI300 des principales capitalisations de Chine continentale a réduit ses pertes en fin de séance pour clôturer en baisse de 0,2% sur fond de tensions sur le marché monétaire faisant craindre un assèchement de la liquidité.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini mercredi en petite hausse, le rebond entamé lundi montrant des signes d'essoufflement.

L'indice Dow Jones a gagné 36,12 points, soit 0,12%, à 30.723,6 points. Le S&P-500, plus large, a pris 3,77 points, soit 0,10%, à 3.830,08 points et le Nasdaq Composite a cédé de son côté de 2,23 points (-0,02%) à 13.610,54 points.

Aux valeurs, Alphabet, maison-mère de Google, a bondi de 7,28% à 2.058,88 dollars après avoir fait part mardi de résultats supérieurs aux attentes.

Amazon a perdu en revanche 2% à 3.312,53 dollars au lendemain de l'annonce du prochain départ de Jeff Bezos de la direction générale.

Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en légère hausse.

TAUX/CHANGES

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans prend plus d'un point de base à 1,14%, porté par des indicateurs encourageants et les espoirs sur le plan de relance, en attendant la publication, à 13h30 GMT, des chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Son équivalent allemand est stable dans les premiers échanges en Europe pour remonter à -0,46%.

Le dollar progresse de 0,15% face à un panier de devises de référence et l'euro perd du terrain pour redescendre vers 1,20.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent, toujours portés par l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent gagne 0,67% à 58,85 dollars le baril, au plus haut depuis 11 mois et demi, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,75% à 56,11 dollars, son meilleur niveau depuis janvier 2020.

par Patrick Vignal