Les actions pakistanaises ont augmenté jeudi, au lendemain de la présentation du budget par le gouvernement, qui a rassuré les investisseurs en évitant une augmentation prévue de l'impôt sur les plus-values, en dépit d'un objectif ambitieux en matière de recettes fiscales.

L'indice boursier de référence a augmenté de plus de 4 % pour atteindre 76 037 points après la présentation du budget, qui prévoit des recettes fiscales de 13 000 milliards de roupies (47 milliards de dollars) pour l'année commençant le 1er juillet, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à l'année en cours.

"Le marché s'attendait à une augmentation de l'impôt sur les plus-values et les investisseurs ont donc réduit leur exposition de manière significative", a déclaré Adnan Sheikh, vice-président adjoint de Pak Kuwait Investment Co.

Après le budget et la réduction de 150 points de base du taux directeur de la banque centrale lundi, le marché pourrait connaître une journée record car "les actions sont la meilleure option à moyen terme", a ajouté M. Sheikh.

Hormis l'impôt sur les plus-values, les analystes estiment que le budget et les autres mesures de recettes sont conformes aux attentes.

Le budget vise à renforcer les arguments en faveur d'un nouvel accord de renflouement du Fonds monétaire international (FMI), le Pakistan cherchant à obtenir un prêt estimé entre 6 et 8 milliards de dollars, afin d'éviter un défaut de paiement d'une économie dont la croissance est la plus faible de la région.

"Nous pensons que ce budget servira d'action préalable à un nouveau programme du FMI", a déclaré Topline Securities dans une note.

Si le parlement adopte le budget conformément aux mesures du FMI, Topline a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le ratio cours/bénéfice atteigne 6,93 dans trois ans, ce qui constituerait un record historique, contre 3,4 actuellement.

Les obligations souveraines internationales du Pakistan ont également progressé, les échéances les plus lointaines enregistrant les gains les plus importants. L'obligation 2036 a augmenté de 1,4 cents - son gain le plus important depuis plus de deux mois - pour être offerte à un peu plus de 77 cents pour un dollar, selon les données de Tradeweb.

Défendant la décision d'augmenter les recettes fiscales, le ministre des finances Muhammad Aurangzeb a déclaré que le ratio actuel impôt/PIB d'un peu moins de 10 % n'était pas viable.

Les principaux objectifs pour l'année fiscale à venir comprennent des efforts pour augmenter progressivement le ratio jusqu'à 13 % au cours des trois prochaines années, a déclaré M. Aurangzeb lors d'une conférence de presse après avoir présenté le budget au parlement.