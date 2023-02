Les actions peinent à progresser alors que la hausse des taux se profile à l'horizon

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a touché son plus bas depuis le 6 janvier dans les échanges matinaux. Il a progressé de 0,5 % en fin de matinée. Les futures du Nasdaq ont augmenté de 0,9 % après que le concepteur de puces Nvidia ait enregistré une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires après les heures de travail.

Le pétrole a subi de fortes pertes pendant la nuit et les contrats à terme sur le Brent se sont accrochés à un support autour de 80 dollars le baril jeudi. [O/R]

Les marchés japonais étaient fermés pour une fête nationale.

Les indices de Wall street ont chuté pendant la nuit et risquent de connaître leur pire semaine de l'année jusqu'à présent, alors que des chiffres plus élevés que prévu sur l'emploi, l'inflation, les ventes au détail et l'industrie manufacturière aux États-Unis ont incité les traders à prévoir que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps. [.N]

Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale de ce mois-ci - renforçant un ton faucon - n'a guère contribué à dissiper les inquiétudes.

"Les marchés ont été contraints de réévaluer les attentes en matière de taux d'intérêt, non seulement à la hausse, mais aussi en remettant en question l'idée qu'une fois le pic atteint, les banques centrales passeront rapidement à la baisse des taux d'intérêt", a déclaré Finn Robinson, économiste chez ANZ.

"La résilience économique est à saluer", a-t-il ajouté.

"Mais les banques centrales ne sont pas à l'aise avec les niveaux actuels des dépenses globales et de la demande du marché du travail... si la série de données de février à venir pour les États-Unis confirme une activité économique robuste, il est difficile de voir comment le risque se rétablira à court terme." Les futures du S&P 500 ont dérivé de 0,4% en Asie.

La Banque de Corée a toutefois proposé une certaine dose de soulagement en mettant fin à une année de hausses ininterrompues des taux avec une pause.

Le Kospi a augmenté de 1% et a mené les gains dans la région, la plupart des autres marchés étant à la dérive. [.KS]

La saison des résultats a entraîné les mouvements boursiers en Australie. La compagnie aérienne nationale Qantas Airways a affiché un bénéfice record pour le premier semestre, mais les actions ont subi leur plus forte baisse en un an - 7,3 % - après que la compagnie a averti que les tarifs allaient probablement baisser.

"Le marché est tendu, alors ils vont paniquer sur les ombres", a déclaré Mathan Somasundaram, fondateur de la société d'analyse Deep Data Analytics à Sydney.

"Nous voyons de plus en plus de preuves que les consommateurs sont tendus, que les dépenses de consommation vont être freinées", a-t-il dit, citant un bon résultat de l'épicier Woolworths qui suggère que plus de gens cuisinent alors que les prix des restaurants augmentent.

Le commerce des devises a été calmé par les vacances du Japon. Le dollar s'est maintenu près de ses niveaux les plus forts depuis début janvier, sans toutefois être en mesure d'atteindre de nouveaux sommets.

Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement progressé après avoir atteint de solides niveaux de soutien, l'Aussie ayant augmenté de 0,4 % à 0,6832 $ et le kiwi de la même manière à 0,6242 $. [FRX/]

L'euro s'est stabilisé à 1,0619 $ tandis que le yen, qui a baissé, s'est négocié à 134,80 $ par dollar.

Les spéculations vont bon train sur l'imminence d'un changement de politique au Japon. Les données sur l'inflation attendues vendredi et une apparition lundi du gouverneur désigné de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, sont considérées comme proposant des indices sur le timing.

Les obligations du Trésor américain se sont redressées au cours de la nuit, mais le ton hawkish du procès-verbal de la Fed a réduit les gains à néant. Les obligations à dix ans n'ont pas été négociées en Asie en raison du jour férié à Tokyo.

L'or s'est stabilisé à 1 825 $ l'once.

Les chiffres définitifs de l'inflation européenne et de la croissance américaine sont attendus plus tard dans la journée, bien qu'aucune modification majeure des chiffres préliminaires ne soit attendue. Les responsables de la Fed, Mary Daly et Raphael Bostic, doivent également faire des apparitions plus tard dans la journée de jeudi.