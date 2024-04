Les actions mondiales ont reculé après des gains antérieurs mardi, tandis que les rendements du Trésor américain ont chuté d'un plus haut de plus de quatre mois, les investisseurs attendant avec anxiété une lecture de l'inflation américaine et le coup d'envoi des bénéfices du premier trimestre.

Les prix du pétrole ont chuté pour la deuxième journée consécutive alors que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent mais que les médiateurs égyptiens et qataris se heurtent à une certaine résistance. Lundi, le Brent avait enregistré sa première baisse en cinq séances et le WTI sa première baisse en sept jours.

Le dollar a été volatil, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine prévues pour mercredi, et le yen japonais est resté proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies, ce qui a mis les opérateurs en alerte pour détecter tout signe d'intervention.

Alors qu'ils recherchent des indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux prévues par la Réserve fédérale américaine, les investisseurs surveilleront la lecture de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour le mois de mars, attendue mercredi. On s'attend à ce que l'inflation globale augmente à 3,4 % en glissement annuel, contre 3,2 % en février.

Ces données seront suivies par les premiers rapports sur les résultats trimestriels des grandes banques, vendredi.

"Nous sommes à la veille d'une lecture de l'inflation et à la veille de la publication des résultats. Il se peut que certains investisseurs veuillent adopter une position un peu plus prudente à l'approche de ces événements cruciaux", a déclaré Jeff Kleintop, stratège en chef de l'investissement mondial chez Schwab.

"Alors que le marché boursier s'est bien comporté au premier trimestre, les bénéfices ont-ils été suffisamment élevés pour le justifier et les prévisions des chefs d'entreprise seront-elles assez solides pour justifier les perspectives de croissance plus robustes que les marchés ont déjà intégrées dans leurs prix ?

Après une ouverture en hausse, les actions ont perdu du terrain au fil de la matinée. Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones, a déclaré qu'une "fuite vers la sécurité" semblait s'installer sur les marchés avant les données sur l'inflation. Elle a cité l'augmentation des prix des bons du Trésor et des gains dans les segments des valeurs refuges et des zones sensibles aux taux d'intérêt.

"Avant le rapport sur l'inflation, on pense de plus en plus que l'on sait ce qui nous attend demain, une légère hausse de l'indice global et une légère baisse de l'indice de référence. Si nous obtenons cela, les marchés l'accueilleront favorablement et nous verrons les rendements se stabiliser", a déclaré M. Mahajan.

À 14 h 40, le Dow Jones Industrial Average a perdu 178,92 points, soit 0,46 %, à 38 713,88, le S&P 500 a perdu 20,02 points, soit 0,38 %, à 5 182,37 et le Nasdaq Composite a perdu 40,98 points, soit 0,25 %, à 16 212,97.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,44 point, soit 0,19 %, à 776,60, après avoir progressé plus tôt.

L'indice européen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,61%, les investisseurs attendant l'annonce de la politique de la Banque centrale européenne jeudi, les marchés devant surveiller les commentaires de la présidente Christine Lagarde pour des indices d'une réduction des taux en juin.

Les rendements du Trésor américain ont baissé, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine.

Les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis ont diminué en raison de la vigueur de l'activité économique et de la stagnation de l'inflation. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs évaluent à environ 56 % la probabilité d'une réduction des taux de 25 points de base en juin, contre 61,5 % il y a une semaine.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5,8 points de base à 4,366 % contre 4,424 % lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 5,1 points de base à 4,5023 %.

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 4,4 points de base à 4,7447 %, contre 4,789 % lundi soir.

Sur le plan des devises, après avoir baissé plus tôt, l'indice du dollar a gagné 0,04 % à 104,15, l'euro ayant baissé de 0,06 % à 1,0851 $. Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,05% à 151,71.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités n'excluraient aucune option pour faire face aux mouvements excessifs du yen, réitérant son avertissement selon lequel Tokyo est prêt à agir contre les récentes baisses importantes de la monnaie.

Dans le secteur de l'énergie, alors que l'incertitude règne toujours au Moyen-Orient, l'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que la production de pétrole brut aux États-Unis devrait augmenter légèrement plus que les estimations précédentes cette année et l'année prochaine, et l'EIA a revu à la hausse ses prévisions de prix du pétrole au niveau mondial et national.

Le pétrole brut américain s'est établi en baisse de 1,39 %, soit 1,20 $, à 85,23 $ le baril, tandis que le Brent s'est établi à 89,42 $ le baril, en baisse de 1,06 %, soit 0,96 $ sur la journée.

Pendant ce temps, l'or au comptant a atteint un niveau record pour la huitième session consécutive, soutenu par les achats des banques centrales et les tensions géopolitiques accrues, selon les analystes.

L'or au comptant a augmenté de 0,42% à 2 348,63 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,45% à 2 342,10 dollars l'once.