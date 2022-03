Les actions plongent en raison de l'inflation galopante et des risques liés à l'Ukraine ; les marchés chinois sont en baisse.

Les vendeurs ont envahi les marchés boursiers chinois après que les actions chinoises cotées aux États-Unis aient chuté suite à la désignation des premières entreprises chinoises à être potentiellement retirées de la cote aux États-Unis.

L'appétit pour le risque a souffert plus largement, les investisseurs se préparant à un resserrement plus rapide des conditions monétaires après que les données de jeudi ont montré un bond de 7,9 % en rythme annuel de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis en février, soit la plus forte augmentation en 40 ans.

Dans les échanges matinaux en Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a dérapé de 1,7 %, le recul de Wall Bourse s'étant répercuté sur de nombreux indices de référence nationaux de la région, qui sont devenus profondément rouges.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a dégringolé de 3,5 %, les actions de Yum China et de quatre autres entreprises s'étant effondrées après que les sociétés aient été impliquées dans un conflit d'audit entre Pékin et Washington.

La vente des actions chinoises a eu lieu alors même que le régulateur des valeurs mobilières du pays a déclaré vendredi qu'il était confiant de parvenir à un accord avec ses homologues américains sur la supervision des valeurs mobilières.

En dehors de Hong Kong, les pertes des actions chinoises ont été moins importantes, l'indice des valeurs vedettes du pays ayant baissé de 1,3 %.

Ailleurs, le Nikkei japonais a perdu 2,4 %, tandis que les actions sud-coréennes ont perdu 1,0 % et les actions australiennes 0,9 %.

Le sentiment n'a pas été aidé non plus après que les discussions entre les ministres des affaires étrangères de l'Ukraine et de la Russie, jeudi, aient apporté peu de répit dans le conflit entre les deux pays.

"De manière décevante, bien que largement attendus, les entretiens entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas abouti à un résultat positif", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior en matière de change chez NAB à Sydney.

Les analystes pensent que la guerre de la Russie contre l'Ukraine va encore faire grimper l'inflation dans le monde entier car elle fait grimper les prix du pétrole et d'autres matières premières.

Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut réel américain pour 2022 à +1,75 % contre +2,0 % précédemment, afin de refléter la hausse des prix du pétrole et d'autres freins à la croissance liés à la guerre en Ukraine.

Alors que les marchés s'attendent largement à ce que la Réserve fédérale américaine relève le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base à l'issue de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, les données de l'IPC ont suggéré que le FOMC pourrait agir "plus agressivement" pour freiner l'inflation, comme l'a promis le président de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière.

La BCE a déclaré jeudi qu'elle mettrait fin à ses achats d'obligations au troisième trimestre, ouvrant ainsi la porte à des hausses de taux d'intérêt alors que l'inflation galopante l'emporte sur les inquiétudes concernant le coup porté à la croissance économique par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"La réunion de la BCE a été clairement plus faucon que prévu", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

"Nous voyons 11 points de base de hausse dans les taux européens d'ici la réunion de la BCE en juillet."

Sur le marché des devises, l'euro était en hausse de 0,13 % à 1,0997 $, le ton hawkish de la BCE n'ayant pas réussi à donner un élan substantiel à la monnaie unique.

"La BCE a donné plus de clarté à ses plans de sortie de stimulus, mais il est peu probable que cela donne à l'euro un soulèvement durable, pas tant que le conflit Russie-Ukraine est en cours", ont déclaré les analystes de Westpac dans une note matinale.

Le yen s'est négocié à 116,25 par dollar après s'être brièvement détendu à un plus bas niveau sur cinq ans de 116,39 par dollar.

Le Dollar Index est resté stable à 98,491, en dessous d'un sommet de plus d'un an et demi de 99,418 atteint lundi.

Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans était de 1,9671 %, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans était de 0,185 %.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole brut américain était en baisse de 0,4 % à 105,6 $ le baril. Le pétrole brut Brent était en baisse de 1,0 % à 108,15 $ le baril.

L'or est resté stable. L'or au comptant se négociait à 1 995,65 $ l'once.