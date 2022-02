Les actions poursuivent leur chute alors que les États-Unis mettent en garde contre une invasion russe imminente en Ukraine.

Alors que s'aggrave l'une des pires crises sécuritaires de l'après-guerre froide en Europe depuis des décennies, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré qu'il pensait que la Russie allait envahir l'Ukraine dans les heures qui viennent, après que des séparatistes ont demandé mercredi l'aide de Moscou pour repousser une "agression" et que des explosions ont secoué la ville séparatiste de Donetsk, dans l'est du pays.

La crise s'est aggravée cette semaine après que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes dans certaines parties de l'Ukraine, déclenchant des sanctions de la part des pays occidentaux.

Les marchés d'actifs ont connu une forte augmentation de la volatilité, le pétrole frôlant les 100 dollars le baril et l'indice de volatilité Cboe, connu comme l'indicateur de peur de Wall Bourse, ayant augmenté de plus de 55 % au cours des neuf derniers jours.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont été malmenées, le Dow Jones Industrial Average ayant perdu 1,38 % et se situant à peine au-dessus du niveau qui aurait confirmé une correction. L'indice MSCI World, principale jauge des marchés boursiers mondiaux, a dérapé à son plus bas niveau depuis avril 2021.

En Asie, jeudi, le repli n'a montré aucun signe d'apaisement.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 1,0 % dans les premiers échanges, les actions australiennes plongeant de 2,67 %. À Tokyo, le Nikkei était en baisse de 1 %. Les valeurs vedettes chinoises ont chuté de 0,5 %.

Les investisseurs ont également été confrontés à la perspective d'un resserrement imminent de la politique de la Réserve fédérale américaine visant à combattre l'inflation galopante.

"Un choc de l'offre sur les produits de base et la nécessité d'une prime de risque géopolitique plus élevée pourraient signifier que l'inflation restera élevée plus longtemps, avec le risque que le cycle de hausse doive être plus marqué", a déclaré Tapas Strickland, directeur économique de la National Australia Bank.

Bien que les attentes d'une hausse agressive de 50 points de base lors de la réunion de mars de la Fed se soient atténuées, les contrats à terme sur les fonds fédéraux continuent de prévoir au moins six hausses de taux cette année. [FEDWATCH]

Jeudi, le rendement de référence américain à 10 ans a atteint 1,9581 %, contre 1,977 % à la clôture mercredi.

La fuite mondiale vers la sécurité a stimulé le yen, le dollar perdant 0,05 % à 114,91. L'euro a baissé de 0,2 % à 1,1281 dollar et le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, était en hausse à 96,344.

Le rouble russe s'est légèrement raffermi de 0,55% par rapport au dollar après avoir chuté de plus de 3% mercredi.

"Les marchés évaluent désormais de manière plus adéquate le risque que quelque chose d'horrible se produise. Ce risque, combiné à l'incertitude, est un environnement horrible. Personne ne veut s'exposer au risque lorsque cela se produit", a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche Asie-Pacifique chez ING.

Le pétrole brut américain a augmenté de 1,01 % à 93,03 $ le baril. Le Brent a également augmenté d'environ 1%, à 97,7 dollars le baril.

L'or au comptant s'est négocié en hausse d'environ 0,1 % à 1 911,86 $ l'once. [GOL/]