Les actions poursuivent leur repli, à l'affût de nouvelles sur le commerce

A Paris, le CAC 40 perd 0,17% à 5.902,97 points vers 08h45 GMT après avoir brièvement enfoncé le seuil des 5.900 points pour la première fois de la semaine. À Francfort, le Dax cède 0,47% et à Londres, le FTSE 100 recule de 0,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,34%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,28%.

Le sentiment général sur les marchés reste dominé par le regain de tension entre Washington et Pékin après la promulgation par Donald Trump de la loi de soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong, après laquelle la Chine a menacé de prendre des mesures de représailles.

Ce nouvel épisode du conflit entre les deux premières puissances économiques mondiales pourrait ternir la fin de l'année sur les Bourses, estiment certains observateurs.

"Si les investisseurs soupçonnent que l'accord commercial est réellement menacé, une chute importante des marchés pourrait être envisagée en décembre. Pour l'instant, les investisseurs adoptent une approche attentiste", observe ainsi Saxo Bank.

Le mois de novembre devrait se solder par une hausse d'un peu moins de 3% pour les principaux indices de la zone euro, leur troisième performance mensuelle positive d'affilée.

Les marchés boursiers américains, restés fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving, ne rouvriront que pour une séance écourtée, la clôture étant avancée à 18h00 GMT.

VALEURS

Les secteurs les plus exposés aux tensions commerciales figurent parmi les plus fortes baisses, à l'instar des matières premières, dont l'indice Stoxx recule de 0,78% et de l'automobile (-0,49%).

Parmi les replis les plus marqués à Paris, Air France-KLM cède 2,02% après l'abaissement de la recommandation de Credit Suisse à "sous-performance" et Rémy Cointreau abandonne 1,88% au lendemain de la publication de ses résultats, qui a conduit plusieurs analystes à revoir leurs estimations à la baisse.

En hausse, le spécialiste britannique de la robotisation des entrepôts Ocado bondit de 11,51% après l'annonce d'un accord avec le japonais Aeon, qui marque son entrée sur le marché asiatique.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en baisse de 0,49%, ramenant à 0,78% sa progression hebdomadaire et à 1,6% sa hausse du mois de novembre.

Le principal indicateur économique japonais du jour n'a apporté aucun soutien à la tendance: la production industrielle au Japon a chuté de 4,2% en octobre, sa plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2018, et les entreprises interrogées par le ministère de l'Economie s'attendent à un nouveau recul en novembre.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a fini la journée sur un repli de 0,61% et inscrit un plus bas de clôture de trois mois; à Hong Kong, le Hang Seng a chuté de 2,02% avant un week-end qui devrait encore être marqué par d'importantes manifestations pro-démocratie.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés et restent proches des plus bas d'un mois touchés jeudi.

Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à -0,365% et son équivalent français à -0,058%.

Le marché obligataire attend à 10h00 GMT la première estimation de l'inflation dans la zone euro en novembre, que le consensus Reuters donne en hausse à 0,9% sur un an après 0,7% en octobre.

CHANGES

Le dollar est en légère baisse face aux autres grandes devises mais s'achemine face au yen vers une hausse hebdomadaire de l'ordre de 0,7%, grâce entre autres aux indicateurs américains solides publiés ces derniers jours.

La livre sterling devrait être l'autre grand gagnant de la semaine sur le marché des devises, la perspective d'une nette victoire du Parti conservateur aux élections législatives du 12 décembre au Royaume-Uni rassurant les cambistes.

L'euro se traite autour de 1,1010 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est quasi stable dans des volumes réduits, l'attention des investisseurs se tournant peu à peu vers Vienne, où les ministres de l'Opep et de plusieurs pays alliés du cartel, dont la Russie, doivent décider jeudi de leur stratégie de production au-delà du mois de mars.

Le Brent abandonne 0,27% à 63,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est pratiquement inchangé à 58,07 dollars.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)