Les actions progressent, le dollar américain recule alors que la Chine abandonne la règle de quarantaine

La Chine cessera d'exiger que les voyageurs entrants soient mis en quarantaine à partir du 8 janvier, a déclaré lundi la Commission nationale de la santé. Elle va également rétrograder la gravité de la COVID-19 car elle est devenue moins virulente et va progressivement évoluer vers une infection respiratoire commune.

Mardi matin à Hong Kong, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,5 %. Le bluechip de la Chine a gagné 0,6 % et l'indice boursier Nikkei du Japon a augmenté de 0,43 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis du S&P 500, ont progressé de 0,61%, indiquant que le marché est prêt à augmenter lorsque les traders retourneront à leurs terminaux mardi après les vacances de Noël.

Les marchés de certaines régions, dont Hong Kong et l'Australie, restent fermés mardi.

Chaoping Zhu, un stratège du marché mondial et de JPMorgan Asset Management, a déclaré que la dernière mesure politique de la Chine indiquait que l'activité économique dans la plupart des grandes villes pourrait revenir à la normale très rapidement, ce qui est très positif pour les investisseurs.

"La plupart des villes chinoises pourraient se remettre de la première vague de la dernière épidémie de COVID-19 d'ici janvier... ce serait plus rapide que ce à quoi les gens s'attendaient", a-t-il déclaré, ajoutant que l'on craignait qu'une épidémie dure plus longtemps et pèse sur l'économie, mais que les développements ont été en général meilleurs que prévu.

Il a également déclaré que la réouverture de la Chine, qui implique également la reprise des visites sortantes pour les touristes chinois, soulèvera les secteurs de la consommation et des services en dehors du pays, notamment ceux de l'Asie du Sud-Est voisine.

Les touristes entrants avaient récupéré 60 % à 70 % en novembre pour de nombreux pays de l'ASEAN, a déclaré Zhu, citant des recherches internes, mais il y a encore un écart entre maintenant et 2019 avant la pandémie.

"Ce vide sera comblé par les touristes chinois. C'est la dernière pièce du puzzle", a-t-il déclaré.

Le dollar a globalement baissé mardi, tandis que les monnaies australienne et néo-zélandaise ont bondi, l'appétit pour le risque ayant augmenté après que la Chine a supprimé sa règle de quarantaine.

Le kiwi a bondi de 0,65 % à 0,63115 $ tandis que l'Aussie a gagné 0,25 % à 0,67485 $ dans des échanges de fin d'année plutôt minces. Les deux monnaies sont souvent utilisées comme des substituts liquides pour le yuan de la Chine.

Les prix du pétrole ont augmenté dans des échanges minces mardi, sur des inquiétudes que les tempêtes hivernales à travers les États-Unis affectent la logistique et la production de produits pétroliers et de pétrole de schiste.

Le pétrole brut Brent était en hausse de 73 cents, soit 0,9%, à 84,65 $ le baril à 0122 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 80,41 $ le baril, en hausse de 85 cents, soit 1,1%.

Les bons du Trésor américain reprendront leurs échanges vendredi. Le rendement de référence à 10 ans a connu la semaine dernière sa plus forte hausse depuis début avril, terminant autour de 3,75 %.

Le dernier indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), publié vendredi, a montré que la pression inflationniste s'atténue, mais les décideurs de la Réserve fédérale restent préoccupés par la force du marché du travail et la rigidité du secteur des services et de l'inflation des salaires, ce qui pourrait compliquer les efforts de la banque centrale.

Les analystes de Citi ont signalé un risque de hausse dans un rapport publié vendredi, selon lequel le taux d'intérêt directeur de la Fed pourrait atteindre 5,25 % à 5,50 % d'ici la fin de 2023, en grande partie sur la base des prévisions selon lesquelles le marché du travail continuera d'ajouter des emplois au cours des premiers mois de 2023 alors qu'il est déjà très tendu, ce qui exercera une nouvelle pression à la hausse sur les salaires et les prix des services hors logement.