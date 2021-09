Les actions rattrapées par le risque Evergrande

Sansdents - Le capitalisme mondial tremble en attente de la décision du Président XI.

Si la Chine est capitaliste alors on aura méga krach 10 fois supérieur à 2007 avec Lehman Brothers.

Si la Chine est communiste et si le PCC et son Président XI dirige bien toute l'économie y compris les entreprises privées soit dites capitalistes alors le Président XI doit bien rigoler et après Alibaba saura régler ses comptes en Chine communiste contre tous les abus du marché, y compris les jeux vidéo débiles.

Je crois plutôt au second scénario je ne vous le cache pas...mais alors horreur le monde capitaliste vase rendre compte que leur monde est maintenant piloté par pays réellement communiste…DAMNED