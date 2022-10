Les actions rebondissent, le pétrole remonte alors que le marché attend des données plus élevées sur le chômage.

Les actions américaines semblaient prêtes à faire un retour en force après que de nouvelles données économiques aient suggéré un resserrement du marché du travail, tandis que le pétrole a fait du surplace après l'annonce d'importantes réductions de l'offre par l'OPEP+.

Les actions américaines ont effacé leurs pertes initiales pour commencer la journée en territoire positif après que le département du travail américain ait annoncé que plus d'Américains que prévu ont déposé de nouvelles demandes de prestations de chômage.

Les demandes initiales se sont élevées à 219 000 pour la semaine se terminant le 1er octobre, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 203 000 et alimentant l'appétit des investisseurs pour les signes que la Réserve fédérale et les autres banques centrales pourraient réussir à ralentir l'inflation en augmentant les taux.

Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,12 % dans les premiers échanges, tandis que le S&P 500 a grimpé de 0,32 % et le Nasdaq Composite a ajouté 0,65 %.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 nations, était en hausse de 0,24%.

Les données sur le chômage viennent s'ajouter au tableau sombre pour les investisseurs, qui suivent de près les rapports économiques à la recherche de tout signe indiquant que la Fed se rapproche de la possibilité de s'éloigner des hausses agressives des taux d'intérêt.

Pour l'instant, un panorama mitigé se dessine, après que les chiffres des ouvertures de postes aient suggéré un ralentissement de l'embauche, tandis que les mesures de l'emploi dans le secteur privé et de l'activité du secteur des services ont indiqué un mois de septembre plus fort que ce que beaucoup avaient prévu.

Vendredi, le département du travail fournira une autre pièce importante du puzzle avec son rapport mensuel sur l'emploi.

"Le marché de l'emploi est toujours solide mais il s'adoucit", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank. "À mesure que le taux de chômage augmente, la croissance des salaires va probablement ralentir, apprivoisant une partie de la pression inflationniste de l'économie américaine."

Pour l'instant, les responsables de la Fed montrent peu de signes de préparation à un recul des hausses de taux. La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné l'engagement de la banque centrale américaine à juguler l'inflation par de nouvelles hausses des taux d'intérêt, bien qu'elle ait également déclaré que la Fed ne se contentera pas de foncer si l'économie commence à craquer.

Les perspectives à court terme seront encore compliquées par les données de la semaine prochaine sur l'inflation des consommateurs américains, qui devrait avoir ralenti pour un troisième mois en septembre pour atteindre 8,1 %, ce qui reste son niveau le plus élevé depuis le milieu des années 1980.

"Nous sommes dans deux environnements en ce moment et le marché essaie de décider si nous sommes dans un environnement inflationniste ou récessionniste", a déclaré Justin Onuekwusi, responsable des investissements de détail EMEA chez Legal & General Investment Management.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues vendredi et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que 250 000 emplois aient été créés le mois dernier. Il s'agirait de la plus faible augmentation jusqu'à présent en 2022. Le taux de chômage devrait s'établir à 3,7 %.

Le dollar était en hausse de 0,55% contre un panier de grandes devises jeudi, après avoir augmenté de 0,7% la veille, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté de quatre points de base à 3,7953%.

LA RÉALITÉ DU CRUDE

Alors que les investisseurs semblaient bénéficier d'un peu de répit après la hausse incessante des coûts de l'énergie - notamment en Europe, où les consommateurs doivent faire face à un doublement de leurs factures de services publics par rapport à l'année dernière - les prix du pétrole brut ont de nouveau augmenté ces derniers jours.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, ont convenu de la plus forte réduction de la production depuis le début de la pandémie de COVID-19, étouffant l'offre sur un marché déjà tendu.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur progression jeudi après trois jours de gains, mais sont toujours à leur plus haut niveau depuis la mi-septembre. Le pétrole brut Brent a augmenté de 0,43% à 93,76 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain a augmenté de 0,44% à 88,15 $.