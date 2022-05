Les actions rebondissent, les rendements du Trésor augmentent en raison de données plus solides.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,9 % le mois dernier tandis que les données pour le mois de mars ont été révisées à la hausse pour montrer que les ventes ont progressé de 1,4 % au lieu de 0,7 % comme indiqué précédemment, a déclaré le Département du Commerce.

Les données montrent que les consommateurs américains résistent aux vents contraires de l'inflation, les ventes ayant augmenté pour le quatrième mois consécutif, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial. Les ventes sont nominales, donc une grande partie de l'augmentation provient de la hausse des prix, a-t-il dit.

"Nous prévoyons un rebond de la croissance économique au deuxième trimestre", a déclaré M. Roach dans un courriel, si les prix se modèrent suffisamment pour soulager un peu la pression sur les consommateurs.

Les actions américaines et européennes se sont redressées après les gains enregistrés dans la nuit en Asie. La jauge MSCI des actions à travers le monde a augmenté de 1,92%, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 1,22%.

À Wall Bourse, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,28 %, le S&P 500 de 1,89 % et le Nasdaq Composite de 2,57 %. Les actions de croissance ont augmenté de 2,30 %, contre un gain de 1,45 % pour les actions de valeur.

Le rallye est en partie une réaction à la survente après que le Nasdaq et le S&P 500 aient enregistré la semaine dernière leur sixième perte hebdomadaire consécutive, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège du marché mondial chez Ameriprise Financial.

"Il y a cette bataille sur le marché boursier entre ce qui casse en premier : l'inflation ou le consommateur. Le marché boursier parie que le consommateur va casser et les marchés du crédit parient que l'inflation va casser en premier", a-t-il dit.

"Le marché boursier est sur le point d'effectuer une correction excessive et d'évaluer la probabilité d'une récession qui, selon moi, est trop élevée", a déclaré M. Saglimbene.

Les données ont également montré que la production industrielle a augmenté de 1,1 % en avril, le taux d'utilisation des capacités de production étant le plus élevé depuis 2007. Le secteur est trop chaud et doit ralentir pour que l'inflation soit maîtrisée, a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

La Réserve fédérale augmentera le taux des fonds fédéraux d'un demi-point de pourcentage à chacune de ses deux prochaines réunions de politique générale pour jeter un peu de sable dans les engrenages de l'économie, a déclaré Adams dans un courriel.

La banque centrale américaine "continuera à faire pression" pour resserrer la politique monétaire américaine jusqu'à ce qu'il soit clair que l'inflation diminue, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'un événement organisé par le Wall Bourse Journal.

"Nous avons vraiment besoin de voir des preuves claires et convaincantes que l'inflation est en train de baisser", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous ne savons pas où est le neutre, ni où est le serré".

La Fed est en retard et essaie de rattraper le temps perdu, a déclaré Brian Ward, directeur général de Broadmark Realty Capital Inc.

"Nous essayons d'aborder un ensemble de faits très complexes avec un instrument très contondant via la politique monétaire et je pense que cela ne va pas bien se passer", a déclaré Ward.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté de 9,2 points de base pour atteindre 2,971 %.

Le dollar s'est replié pour la troisième journée consécutive, s'éloignant d'un sommet de deux décennies contre un panier de devises majeures, alors qu'une augmentation de l'appétit pour le risque a réduit l'attrait du billet vert en tant que valeur refuge.

Le Dollar Index a chuté de 0,758 %, l'euro ayant progressé de 1,04 % à 1,054 $. Le yen japonais s'est affaibli de 0,19% à 129,41 par dollar.

Des craintes subsistent quant à la force des deux plus grandes économies du monde après la faiblesse des chiffres de la vente au détail et des usines en Chine et quelques données décevantes sur la fabrication aux États-Unis .

Un indice compilé par la banque américaine Citi, qui vérifie si les données économiques sont meilleures ou pires que ce que les économistes avaient prévu, est de nouveau en territoire négatif.

Le pétrole brut a abandonné ses gains après avoir appris que Washington allait assouplir certaines restrictions imposées au gouvernement du Venezuela, et les prix ont encore baissé lorsque M. Powell a commencé à s'exprimer sur les craintes qu'une erreur de politique de la Fed puisse frapper l'économie et réduire la demande énergétique.

Les contrats à terme sur le brut américain ont perdu 1,80 $ pour s'établir à 112,40 $ le baril et le Brent a perdu 2,31 $ à 111,93 $ le baril.

L'or a chuté, car les solides données sur les ventes au détail aux États-Unis et la probabilité d'une hausse agressive des taux de la Fed l'ont emporté sur le soutien d'un dollar plus faible.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 818,9 $.

L'espoir que la Chine pourrait assouplir les mesures de confinement après que Shanghai ait atteint l'étape tant attendue de trois jours consécutifs sans nouveaux cas de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine.

L'indice CSI300 de la Chine continentale a gagné 1,25 % tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 3,27 %, les entreprises technologiques cotées dans la ville ayant bondi de près de 6 % dans l'espoir d'un assouplissement de la répression de Pékin à l'égard du secteur.