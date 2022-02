Les actions rechutent après les nouvelles sanctions contre la Russie

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent nettement en début de séance lundi, les nouvelles sanctions occidentales visant la Russie et la décision de Vladimir Poutine de placer la dissuasion nucléaire russe en état d'alerte incitant les investisseurs à privilégier les valeurs refuges.

À Paris, le CAC 40 perd 3,1% à 6.542,92 points à 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,14% et à Francfort, le Dax recule de 2,53%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 3,17%, le FTSEurofirst 300 de 1,26% et le Stoxx 600 de 1,76%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant un repli d'environ 1% pour le Dow Jones et de plus de 1,5% pour le Standard & Poor's 500 comme pour le Nasdaq.

La poursuite des combats en Ukraine et le durcissement marqué des sanctions visant Moscou font craindre des perturbations durables sur les marchés et risquent d'alimenter l'inflation et de freiner la croissance en favorisant la hausse des prix des matières premières.

Ce contexte favorise les valeurs refuges comme le dollar, qui s'apprécie de plus de 0,6% face aux autres grandes devises, ou les emprunts d'Etat , dont les rendements sont en net recul, à 1,904% pour les titres américains à dix ans et 0,168% pour le Bund allemand de même échéance.

Côté actions, le secteur bancaire européen accuse le repli le plus marqué du début de séance: son indice Stoxx cède 5,57%. À Paris, Société générale, la banque française la plus exposée au marché russe, abandonne 9,81%, BNP Paribas 8,37% et Crédit agricole SA 5,6%.

Renault, actionnaire du russe Avtovaz, maison mère de la marque automobile Lada, chute par ailleurs de 8,76%.

À Londres, le pétrolier BP cède 6,08% après l'annonce de son désengagement du marché russe, qui pourrait se traduire par des charges exceptionnelles de 25 milliards de dollars.

En hausse, les valeurs de la défense profitent de l'annonce durant le week-end de la fourniture de matériel militaire à l'Ukraine par l'Union européenne et d'une forte augmentation du budget consacré par l'Allemagne à sa défense.

Les groupes français Thales et Dassault Aviation gagnent respectivement 11,76% et 8,27%, le britannique BAE Systems 13,63% et l'allemand Rheinmetall 24,15%.

