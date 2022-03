Les actions reculent, le pétrole rebondit alors que les pourparlers de paix s'enlisent

Le pétrole a fortement augmenté et a repassé la barre des 100 $ au cours de la nuit. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 2 % supplémentaires à 108,73 $ dans les premiers échanges. [Les devises des exportateurs de produits de base ont augmenté avec lui.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,6 % en Asie. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,6 % dans les premiers échanges, mais se dirigeait vers un gain hebdomadaire de 3 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,2 %. [.T]

"Il est très difficile de croire que l'on pourra s'approvisionner en matières premières de manière fiable en Russie ou en Ukraine", a déclaré Tobin Gorey, stratège en matières premières à la Commonwealth Bank of Australia à Sydney.

"Vous allez devoir chercher ailleurs et cela a tendance à faire monter les prix".

La guerre en Ukraine s'est installée dans un modèle de siège grinçant.

Le sentiment a été soutenu par le fait que la Russie a semblé effectuer le paiement d'un coupon d'obligation en dollars - évitant ainsi le défaut de paiement - et par les commentaires précédents de Moscou sur la proximité d'un accord avec l'Ukraine.

Cependant, après une quatrième journée consécutive de discussions entre les négociateurs russes et ukrainiens, les messages des deux parties suggéraient qu'un accord était encore loin d'être conclu.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs, qui sont sensibles aux perturbations de l'approvisionnement de la mer Noire, ont fortement rebondi pendant la nuit. [GRA/]

La Banque d'Angleterre a également augmenté ses taux d'intérêt jeudi, comme prévu, mais elle a adopté une attitude dovish dans ses perspectives, car elle craint que la flambée des matières premières ne nuise à la croissance et à la demande.

Les gilts se sont redressés après la décision et la livre sterling a brièvement chuté, les traders devenant moins sûrs des futures hausses.

Le marché du Trésor émet également un avertissement sur les perspectives, la courbe des taux s'aplatissant et flirtant avec l'inversion car les investisseurs pensent que les hausses de taux que la Réserve fédérale a entamées mercredi finiront par nuire à la croissance. [US/]

Les rendements de référence à 10 ans sont restés stables à 2,1813%.

CHINA STEADIES

Les indices de la Bourse ont augmenté au cours de la nuit pour clôturer leurs plus importants gains en pourcentage sur trois sessions depuis novembre 2020. Le S&P 500 et le Dow Jones ont chacun augmenté de 1,2 % et le Nasdaq de 1,3 %. [.N]

Les marchés chinois se sont détendus vendredi à la fin de l'une des semaines les plus sauvages depuis des décennies.

Le Hang Seng de Hong Kong a suivi sa pire session en plus de six ans avec son plus grand rallye sur deux jours depuis 1998 après que le principal responsable de la politique financière de la Chine ait promis un assouplissement de la politique et une approche plus douce de la réforme sensible au marché à l'avenir.

Les investisseurs attendent maintenant que des actions suivent ses paroles et, vendredi, le Hang Seng a ouvert en baisse de 1 %, tandis que le CSI300, indice de référence de la Chine continentale, était en baisse de 0,5 % dans les premiers échanges. [.HK]

Sur le marché des devises, le dollar américain était en passe de subir sa première perte hebdomadaire en six semaines, l'espoir d'une fin de la guerre ayant fait remonter l'euro et les devises des exportateurs de matières premières ayant bénéficié de la hausse des prix.

L'euro était stable à 1,1093 $ et en hausse de 1,7 % pour la semaine. Le dollar australien, qui a bénéficié des excellentes données sur l'emploi publiées jeudi, a atteint un sommet de presque deux semaines à 0,7394 $. [AUD/]

Le yen est en passe de subir une deuxième perte hebdomadaire consécutive de plus de 1 % et s'est échangé pour la dernière fois à 118,73 pour un dollar.

La Banque du Japon termine une réunion de deux jours plus tard vendredi et, contrairement au reste du monde, elle devrait maintenir sa politique ultra-allégée pendant un certain temps encore.