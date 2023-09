Les actions asiatiques ont suivi l'exemple de Wall Street jeudi, chutant dans tous les domaines, les investisseurs ayant interprété les dernières déclarations de la Réserve fédérale américaine comme indiquant des taux d'intérêt plus élevés et plus longs.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,4 % en début d'après-midi, heure de Hong Kong. Le Nikkei japonais a reculé de 0,6 %. Le blue-chip chinois a reculé de 0,6 %, tandis que l'indice de référence de Hong Kong a perdu 1,3 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 17 ans à 5,1970% jeudi matin et a oscillé autour du niveau de 5,18% en début d'après-midi.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau en dix ans, suivant les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans qui ont atteint 4,4310 %, un sommet en 16 ans.

"Nous nous attendons à ce que les rendements obligataires continuent d'augmenter à très court terme étant donné la position hawkish de la Fed", a déclaré Tai Hui, stratège en chef du marché pour l'Asie-Pacifique, J.P. Morgan Asset Management.

"Toutefois, des taux d'intérêt élevés finiront par refroidir l'économie, ce qui entraînera une baisse des rendements", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il restait favorable non seulement aux obligations d'État à long terme ou à la dette d'entreprise de qualité, mais aussi à des actifs tels que les actions de croissance et les actions technologiques.

Ben Luk, stratégiste senior multi-actifs chez State Street Global Markets, a déclaré que le ton général de la dernière réunion de la Fed n'était pas trop hawkish, mais qu'il y avait eu deux surprises.

Les prévisions pour 2024 étaient légèrement plus élevées que ce qui était généralement attendu et les déclarations de la Fed laissaient entendre que la croissance macroéconomique se maintiendrait même si les taux restaient plus élevés pendant plus longtemps, a déclaré M. Luk. La banque centrale américaine a maintenu ses taux d'intérêt mercredi et prévu une augmentation d'ici la fin de l'année, affirmant que la politique monétaire devrait être sensiblement plus stricte jusqu'en 2024 que ce que l'on pensait auparavant.

La prévision médiane pour le taux des fonds fédéraux est de 5,1 % d'ici la fin de l'année, contre 4,6 % estimés en juin.

Même si l'inflation ralentit pendant le reste de l'année 2023 et dans les années à venir, la Fed ne prévoit que des réductions initiales modestes de son taux directeur.

Les révisions à la hausse des prévisions de taux médians des décideurs américains pour les deux prochaines années ont déclenché un rebond du dollar américain, poussé les rendements du Trésor américain à des sommets pluriannuels, aplati la courbe des rendements et fait chuter les actions.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de devises, a atteint 105,59 jeudi, son niveau le plus élevé depuis le 9 mars, poussant le yen près de son niveau le plus faible depuis novembre.

La livre sterling, quant à elle, est tombée à son plus bas niveau depuis plusieurs mois à la suite d'un rapport sur l'inflation qui a surpris à la baisse mercredi, alors que les questions se multiplient quant à savoir si la Banque d'Angleterre pourrait suivre son homologue américaine en maintenant ses taux jeudi.

Les principaux contrats à terme sur les actions ont fluctué en début d'après-midi, heure d'Asie. Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis, étaient en baisse de 0,3 %. Les contrats à terme de l'Euro Stoxx 50, du DAX allemand et du FTSE ont tous baissé d'environ 1 %.

Les investisseurs attendent maintenant les décisions de politique monétaire de l'Indonésie, des Philippines et de Taïwan, tandis qu'un appel équilibré de la Banque d'Angleterre donnera également des indications aux marchés asiatiques.

Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques jeudi, après avoir enregistré la plus forte baisse en un mois lors de la session précédente. Le pétrole brut américain a baissé de 0,72% à 89,01 dollars le baril. Le pétrole Brent est tombé à 92,87 dollars le baril.

L'or a légèrement baissé, l'or au comptant s'échangeant à 1 927,96 dollars l'once.